Tenis

Teniserka žestoko kažnjena na US Openu, jer je napustila teren posle 19 minuta

М.М.

09. 09. 2026. u 15:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Oduzeto joj je više od 60 odsto novčane nagrade

Тенисерка жестоко кажњена на УС Опену, јер је напустила терен после 19 минута

Foto: Instagram/lulu_giova06

Argentinska teniserka Luisina Đovanini (19) drastično je kažnjena sa čak 20.000 dolara zbog toga što je predala meč prvog kola kvalifikacija na US Openu nakon svega pet odigranih gemova.

Trenutno 198. teniserka na WTA listi predala je susret Italijanki Lučiji Bronzeti pri rezultatu 0:5, posle manje od 20 minuta provedenih na terenu Flašing Medouza. Đovanini je tada prišla sudijskoj stolici i saopštila da zbog povrede ne može da nastavi duel, nakon čega je napustila teren.

Međutim, čelnici njujorškog Grend slema nisu imali razumevanja za njen potez, procenivši da se radi o nepoštovanju profesionalnih standarda. Mladoj Argentinki je oduzeto više od 60 odsto novčane nagrade.

Đovanini je za sam plasman u kvalifikacije obezbedila čekovnu vrednost od 32.000 dolara, ali će nakon izrečene globe kući odneti svega 12.000 dolara.

Prema zvaničnom pravilniku Grend slem turnira, od svih učesnika se zahteva da nastupe u skladu sa profesionalnim standardima i pruže maksimum kako bi pobedili. Ukoliko supervizor proceni da igrač nije uložio dovoljan napor ili da je povređen izašao na teren samo kako bi uzeo novac, organizator ima pravo da oduzme celokupan iznos novčane nagrade za to kolo, dok maksimalna predviđena kazna za ovaj prekršaj iznosi 50.000 dolara.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA ĆUTE Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću

"NEKA ĆUTE" Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću