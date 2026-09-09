Teniserka žestoko kažnjena na US Openu, jer je napustila teren posle 19 minuta
Oduzeto joj je više od 60 odsto novčane nagrade
Argentinska teniserka Luisina Đovanini (19) drastično je kažnjena sa čak 20.000 dolara zbog toga što je predala meč prvog kola kvalifikacija na US Openu nakon svega pet odigranih gemova.
Trenutno 198. teniserka na WTA listi predala je susret Italijanki Lučiji Bronzeti pri rezultatu 0:5, posle manje od 20 minuta provedenih na terenu Flašing Medouza. Đovanini je tada prišla sudijskoj stolici i saopštila da zbog povrede ne može da nastavi duel, nakon čega je napustila teren.
Međutim, čelnici njujorškog Grend slema nisu imali razumevanja za njen potez, procenivši da se radi o nepoštovanju profesionalnih standarda. Mladoj Argentinki je oduzeto više od 60 odsto novčane nagrade.
Đovanini je za sam plasman u kvalifikacije obezbedila čekovnu vrednost od 32.000 dolara, ali će nakon izrečene globe kući odneti svega 12.000 dolara.
Prema zvaničnom pravilniku Grend slem turnira, od svih učesnika se zahteva da nastupe u skladu sa profesionalnim standardima i pruže maksimum kako bi pobedili. Ukoliko supervizor proceni da igrač nije uložio dovoljan napor ili da je povređen izašao na teren samo kako bi uzeo novac, organizator ima pravo da oduzme celokupan iznos novčane nagrade za to kolo, dok maksimalna predviđena kazna za ovaj prekršaj iznosi 50.000 dolara.
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