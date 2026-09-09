Fudbal

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

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09. 09. 2026. u 16:00

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Sve je spremno za Ligu šampiona!

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

FOTO: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Liga šampiona je oduvek bila sinonim za vrhunske duele, golove koji se pamte i trenutke koji menjaju istoriju. A sada, uz Meridianbet, svaki meč može da postane i tvoja lična pobeda.

Odigraj tiket na mečeve Lige šampiona i pokaži svoje znanje i intuitivnost. Ako tiket ne bude dobitan – nema razloga za brigu! Meridianbet ti daje Joker tiket do 3.000 RSD i novu priliku da pogodiš veliki dobitak. To znači da fudbalska magija ne prestaje sa poslednjim sudijskim zviždukom – već se nastavlja kroz tvoju drugu šansu.

Joker tiket ti daje neophodnu sigurnost, baš kao kec iz rukava. Dok se na terenu bore šampioni, ti imaš priliku da opušteno igraš i uživaš – jer znaš da te čeka nova šansa. Meridianbet samo za tebe kombinuje sve u jednom: strast prema fudbalu i siguran dobitak.

Zato se registruj, preuzmi novi bonus dobrodošlice, koji ti donosi i do 7 dana za besplatnu igru i bezbrižno uživaj u fudbalskoj magiji.

Evo predloga za tiket koji možeš da odigraš 9. septembra:

LŠ TIKET ZA 9.9.

Barselona – Fejenord → 1, 1.10
Liverpul – Atletiko Madrid → 1, 1.05
Pari Sen Žerman – Slovan Bratislava → 1, 1.10
Napoli – Arsenal → GG (1.85)

*Kvote su podložne promenama.

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