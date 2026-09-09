JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

Sve je spremno za Ligu šampiona!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Liga šampiona je oduvek bila sinonim za vrhunske duele, golove koji se pamte i trenutke koji menjaju istoriju. A sada, uz Meridianbet, svaki meč može da postane i tvoja lična pobeda.

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