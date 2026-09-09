JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI
Sve je spremno za Ligu šampiona!
Liga šampiona je oduvek bila sinonim za vrhunske duele, golove koji se pamte i trenutke koji menjaju istoriju. A sada, uz Meridianbet, svaki meč može da postane i tvoja lična pobeda.
Odigraj tiket na mečeve Lige šampiona i pokaži svoje znanje i intuitivnost. Ako tiket ne bude dobitan – nema razloga za brigu! Meridianbet ti daje Joker tiket do 3.000 RSD i novu priliku da pogodiš veliki dobitak. To znači da fudbalska magija ne prestaje sa poslednjim sudijskim zviždukom – već se nastavlja kroz tvoju drugu šansu.
Joker tiket ti daje neophodnu sigurnost, baš kao kec iz rukava. Dok se na terenu bore šampioni, ti imaš priliku da opušteno igraš i uživaš – jer znaš da te čeka nova šansa. Meridianbet samo za tebe kombinuje sve u jednom: strast prema fudbalu i siguran dobitak.
Zato se registruj, preuzmi novi bonus dobrodošlice, koji ti donosi i do 7 dana za besplatnu igru i bezbrižno uživaj u fudbalskoj magiji.
Evo predloga za tiket koji možeš da odigraš 9. septembra:
LŠ TIKET ZA 9.9.
Barselona – Fejenord → 1, 1.10
Liverpul – Atletiko Madrid → 1, 1.05
Pari Sen Žerman – Slovan Bratislava → 1, 1.10
Napoli – Arsenal → GG (1.85)
*Kvote su podložne promenama.
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