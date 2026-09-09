VELIKA IZDVAJANJA DRŽAVE ZA NAROD: Evo šta sve građani mogu da očekuju do kraja godine

VIŠE od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Ogromno je interesovanje građana za ovu novčanu naknadu, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela, kako bi se građanima što je moguće više pomoglo.

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Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac.

Procedura za prijavu je jednostavna, potrebno je da građani na sajtu Uprave za trezor provere da li su nosioci prava za isplatu iz Akcionarskog fonda.

- Ukucate svoj JMBG i sistem vam kaže da li imate ili nemate pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda. Ako imate pravo, nema potrebe da se prijavljujete, automatski ćete dobiti novac iz Akcionarskog fonda. A oni koji nisu u Akcionarskom fondu, treba da se prijave za pomoć od 6.000 dinara - rekao je Mali.

Dodao je da se unese JMBG i broj lične karte, a da se računi na kojima će biti uplaćen novac biti automatski otvoreni u banci Poštanska štedionica.

- Penzioneri, one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, kao i oni koji su na izdržavanju zatvorskih kazni, ne treba da se prijavljuju, oni će automatski, kao i do sada, dobiti pomoć od 6. 000 dinara - kazao je Mali.

Ministar je rekao da je isplata naknade od 6.000 dinara deo većeg programa pomoći građanima Srbije u iznosu od 980,6 miliona evra i podsetio da je u okviru tog paketa pomoći podeljeno 30.000 turističkih vaučera po 10. 000 dinara i da su snižene cene lekova.

- To je deo tog programa gde najveći teret preuzima upravo država. Želimo da na takav način izađemo u susret građanima Srbije, da pokažemo brigu prema onima kojima je briga najpotrebnija - rekao je Mali.

Jednokratna pomoć penzionerima 14. septembra

Penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka, kao i borcima i onima koji primaju borački dodatak, 14. septembra biće isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara.

Do kraja nedelje predlog o povećanju penzija

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da očekuje da će se do kraja ove nedelje izaći sa predlogom o povećanju penzija od 1. decembra ove godine i naveo da Srbija ima novca za sva davanja i da ekonomski raste brže nego od mnogih razvijenijih i većih zemalja Evrope.

- Radimo detaljne analize i očekujem, kao što je predsednik Vučić obećao, da ćemo i sa tim izaći do kraja nedelje - kazao je Mali.

Podsetio je da je povećana i minimalna zarada i da će od 1. januara iznositi 600 evra.

- Od vaučera, smanjenja cena lekova do povećanja plata i penzija, to dovoljno govori koliko se ulaže u životni standard i koliko se životni standard građana Srbije promenio. Sve su to delovi jedne slagalice koja se zove odgovorna ekonomska politika, uspeh koji smo na tom polju ostvarili i briga prema ljudima - rekao je Mali.

Prema rečima ministra Malog, država na računu ima 560 milijardi dinara, Srbija je najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa rastom BDP-a od 3,8 odsto.

- Imamo novca za sva davanja. Uprkos velikim izazovima geopolitičkim, Srbija pokazuje ekonomski da je jaka i da ima snage ne samo da sve ovo isplati, nego da sve te udare izdrži i da raste brže nego što rastu i mnogo razvijenije i veće zemlje - kazao je Mali tokom gostovanja na RTS.

Dodao je da je stopa rasta u evrozoni za prvu polovinu ove godine oko 0,9 odsto, dok Srbija raste 3,5- 3,6 odsto u prvoj polovini godine.