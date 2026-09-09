PODMETANJE MEDIJA NIJE PLAN Kremlj poručio: Nema američkog plana za Ukrajinu, Kijev u sve težoj situaciji
PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da nikakav američki plan za rešavanje ukrajinskog sukoba ne postoji, ocenivši medijske navode o tome kao podmetnute informacije.
-Po pravilu, takve podmetnute informacije nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Za sada ne postoji nikakav plan, rekao je Peskov novinarima.
On je istakao da sadašnje ispoljavanje „fleksibilnosti“ kijevskog režima posledica je nedostatka novca, ali to nije ona vrsta fleksibilnosti koja je potrebna za rešavanje sukoba.
-Ekonomska situacija u zemlji ubrzano se pogoršava, nema dovoljno novca, nema dovoljno naoružanja. Otuda i ispoljavanje ‘fleksibilnosti’. Ali to nije ona fleksibilnost koja je potrebna, rekao je predstavnik Kremlja.
sputnikportal.rs
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