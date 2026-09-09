Šelton nakon istorijske pobede nad Alkarazom: "Ovo je meč u kojem sam najviše uživao tokom cele karijere"

Američki teniser Ben Šelton izjavio je danas u Njujorku da je uživao u meču protiv Španca Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu US opena.

Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Šelton se plasirao u polufinale US opena, pošto je ranije danas u četvrtfinalu, u Njujorku pobedio Alkaraza 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Meč je završen u tri sata i 34 minuta nakon ponoći po lokalnom vremenu, a američki mediji navode da se nikada u istoriji turnira nije igralo do ovako kasno.

- Iscrpljen sam. Bila je to prava epska bitka i veoma fizički zahtevan meč. Karlos je sa samo 23 godine već jedan od velikih šampiona našeg sporta. Uvek je zadovoljstvo igrati protiv njega. U stanju je da uradi stvari koje su jednostavno neverovatne. Bez ikakve sumnje, ovo je meč u kojem sam najviše uživao tokom cele svoje karijere - rekao je Šelton na konferenciji za medije, preneli su američki mediji.

Šelton je izgubio prvi set od Alkaraza, a potom je zaigrao angažovanije.

- Uspeo sam da mu oduzmem servis u poslednjem gemu pre taj-brejka. To mi je omogućilo da u drugi set uđem sa više samopouzdanja. Znao sam da moj servis može samo da bude bolji, a pošto sam uspeo dovoljno da prilagodim ritern da mu oduzmem servis, osetio sam da imam dobre šanse da osvojim taj drugi set. Kada sam pronašao ritam u drugom setu i tri puta mu oduzeo servis, postalo je mnogo lakše da igram i udaram lopticu sa više slobode - naveo je američki teniser.

Šelton je istakao da je veoma dobro riternirao.

- Trudio sam se da ga uvedem u što više poena i da iskoristim njegove greške. Kada nisam uspevao da pronađem pravo mesto za udarac, jednostavno sam pokušavao da ostanem strpljiv. Nisam se previše brinuo ni kada je uspevao da servira tačno tamo gde je želeo ili da pogodi as. Za mene je bilo važno da izdržim u razmenama, da imam jasan plan igre sa osnovne linije i, pre svega, da budem sposoban da ga sprovedem u delo. Mnogo mi je pomoglo i to što nisam sistematski gubio poene kada sam bio u defanzivi, čak ni na njegov servis - naglasio je Šelton.

On je naveo da ne bi bio razočaran i da je izgubio od Alkaraza.

- Za nas je to pre svega bio meč u kojem smo uživali i koji smo voleli da gledamo i proživimo. S obzirom na nivo tenisa, dužinu meča, borbu i činjenicu da je sve vreme bilo toliko izjednačeno, sa preokretima tokom celog susreta, mislim da smo zaista mogli da uživamo u trenutku. Bez obzira na to da li bih pobedio ili izgubio, verovatno bismo završili sa osmehom na licu - zaključio je Šelton, koji će u polufinalu US opena igrati protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa.