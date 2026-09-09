Srbija

„PROJADA“ SLAVI PUNOLETSTVO: Pripreme za 18. kulinarsku manifestaciju u Ratini kod Kraljeva (FOTO)

Goran Ćirović

09. 09. 2026. u 16:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U pomoravskom selu Ratina kod Kraljeva, predstojeće subote, 12. avgusta, biće održana tradicionalna, 18. po redu „Projada“ - popularna kulinarska manifstacija posvećena pripremanju proje i ostalih đakonija od kukuruznog brašna.

„ПРОЈАДА“ СЛАВИ ПУНОЛЕТСТВО: Припреме за 18. кулинарску манифестацију у Ратини код Краљева (ФОТО)

G.Šljivić

Svoje veštine i recepte u spremanju proje, projare, kačamaka, kao i starih srpskih jela, predstaviće lokalni majstori kuhinje, kuvari-amateri i vešte domaćice, a pripreme za proslavu punoletstva ove kulinarske smotre, kako saznajemo, u punom su jeku.

G.Šljivić

Projada u Ratini

Manifestaciju će po tradiciji „začiniti“ bogat kulturno-umetnički program sa Smotrom dečjeg narodnog stvaralaštva, a kao i lane biće obeležena i godišnjica proboja solunskog fronta, uz odavanje pošte našim i borcima Crvene armije stradalim prilikom oslobođenja ovih krajeva u Drugom svetskom ratu i meštaninu Ivicu Draganjcu koji je poginuo u ratu na Kosmetu 1999. godine.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba

ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba