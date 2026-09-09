„PROJADA“ SLAVI PUNOLETSTVO: Pripreme za 18. kulinarsku manifestaciju u Ratini kod Kraljeva (FOTO)

U pomoravskom selu Ratina kod Kraljeva, predstojeće subote, 12. avgusta, biće održana tradicionalna, 18. po redu „Projada“ - popularna kulinarska manifstacija posvećena pripremanju proje i ostalih đakonija od kukuruznog brašna.

G.Šljivić

Svoje veštine i recepte u spremanju proje, projare, kačamaka, kao i starih srpskih jela, predstaviće lokalni majstori kuhinje, kuvari-amateri i vešte domaćice, a pripreme za proslavu punoletstva ove kulinarske smotre, kako saznajemo, u punom su jeku.

G.Šljivić Projada u Ratini

Manifestaciju će po tradiciji „začiniti“ bogat kulturno-umetnički program sa Smotrom dečjeg narodnog stvaralaštva, a kao i lane biće obeležena i godišnjica proboja solunskog fronta, uz odavanje pošte našim i borcima Crvene armije stradalim prilikom oslobođenja ovih krajeva u Drugom svetskom ratu i meštaninu Ivicu Draganjcu koji je poginuo u ratu na Kosmetu 1999. godine.