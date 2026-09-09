"Početak sezone je katastrofalan": Luis Enrike svestan da PSŽ mora da popravi neke stvari

PSŽ je loše počeo novu sezonu. Prilika za prekid loše serije je ovog četvrtka kada u glavni grad Francuske na startu Lige šampiona dolazi Slovan iz Bratislave. Svestan je trener "svetaca" Luis Enrike da rezultatu nisu dobri.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrea Alexandru

Šampion Evrope u Ligi 1 posle tri odigrana kola ima dva boda - remizirao je sa Renom (2:2) i Lilom (2:2), poražen je od Monaka (1:2).

Takođe, u finalu Superkupa Francuske izgubio je od Lansa (1:0). Jednu pobedu ekipa sa "Parka Prinčeva" ostvarila je u Superkupu Evrope protiv Aston Vile (2:1).

- Što se tiče rezultata, početak sezone je katastrofalan. Trudimo se da vrednujemo sve što se dešava na terenu. Postoje stvari koje moramo da popravimo. Mislim da zaslužujemo više bodova, ali fudbal je takav i moramo to da prihvatimo. Radimo na tome da budemo bolji - rekao je Enrike.

Posebno je apostrofirao igru u odbrani. Smatra da defanzivci moraju da imaju mnogo više koncentracije.

- Moramo da unapredimo efikasnost, ali i sposobnost da ostanemo fokusirani tokom cele utakmice.

PSŽ je dvostruki uzastopni šampion Evrope, no "sveci" tu ne žele da se zaustave.

- Želim da pokažem da moramo svakog dana iznova da se pronalazimo i napredujemo - zaključio je Enrike.

Podsetimo, utakmica PSŽ - Slovan igra se ove srede od 21 sat na "Parku Prinčeva".

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