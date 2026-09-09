Bivši selektor Srbije produžio ugovor

Iako ima 78 godina, i danje ga žele na klupi

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Holandski fudbalski stručnjak Dik Advokat ostaće na klupi reprezentacije Kurasaa i u narednom periodu, zvanično je potvrdio tamošnji fudbalski savez.

Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, koji ima 78 godina, preuzeo je ovu karipsku selekciju početkom 2024. godine i odmah ispisao istoriju izborivši istorijski, prvi plasman na Svetsko prvenstvo.

✍️ 𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘆𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗪𝗮𝘃𝗲!



FFK and head coach Dick Advocaat have extended their partnership through 31 July 2027. 🇨🇼



Under Advocaat’s leadership, Curaçao has made important strides on the international stage. With this extension,… pic.twitter.com/uJXX98iYOz — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) September 9, 2026

Pod njegovim vođstvom, Kurasao je postao najmanja država koja je ikada zaigrala na Mundijalu, gde su uspeli da zatresu mrežu moćne Nemačke i osvoje bod protiv Ekvadora, iako to nije bilo dovoljno za prolazak u nokaut fazu.

Iskusni strateg predvodiće ekipu i od septembra u KONKAKAF Ligi nacija, gde ih očekuju mečevi protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada i Tobaga.

– Sjajno je raditi sa ovom grupom. Zajedno smo postigli nešto posebno i radujem se što ću sa igračima i stručnim štabom nastaviti da nadograđujem ono što smo već ostvarili – izjavio je Advokat za zvanični sajt saveza.

Advokat je u bogatoj trenerskoj karijeri vodio brojne velikane poput PSV-a, Rendžersa, Zenita i reprezentacije Holandije, dok je na klupi Srbije kratko boravio tokom 2014. godine.

