Fudbal

Bivši selektor Srbije produžio ugovor

М.М.

09. 09. 2026. u 16:21

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Iako ima 78 godina, i danje ga žele na klupi

Бивши селектор Србије продужио уговор

FOTO: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holandski fudbalski stručnjak Dik Advokat ostaće na klupi reprezentacije Kurasaa i u narednom periodu, zvanično je potvrdio tamošnji fudbalski savez.

Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, koji ima 78 godina, preuzeo je ovu karipsku selekciju početkom 2024. godine i odmah ispisao istoriju izborivši istorijski, prvi plasman na Svetsko prvenstvo.

Pod njegovim vođstvom, Kurasao je postao najmanja država koja je ikada zaigrala na Mundijalu, gde su uspeli da zatresu mrežu moćne Nemačke i osvoje bod protiv Ekvadora, iako to nije bilo dovoljno za prolazak u nokaut fazu.

Iskusni strateg predvodiće ekipu i od septembra u KONKAKAF Ligi nacija, gde ih očekuju mečevi protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada i Tobaga.

Sjajno je raditi sa ovom grupom. Zajedno smo postigli nešto posebno i radujem se što ću sa igračima i stručnim štabom nastaviti da nadograđujem ono što smo već ostvarili – izjavio je Advokat za zvanični sajt saveza.

Advokat je u bogatoj trenerskoj karijeri vodio brojne velikane poput PSV-a, Rendžersa, Zenita i reprezentacije Holandije, dok je na klupi Srbije kratko boravio tokom 2014. godine.
 

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