SVE NJIHOVE LISTE SU PREVARA NARODA Blokaderi ne kriju: Svi će protiv Vučića zajedno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić bio je u pravu, na izborima će postojati samo dve opcije - Ujedinjena Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i blokaderi.
Miloš Jovanović, lider Novog DSS-a, potvrdio je - svi ćemo se ujediniti protiv Vučića. Tzv. patriote sa onima koji bi da Srbija prizna lažnu državu Kosovo, levi sa desnima, svi zajedno peotiv Vučića! Bez vrednosti, bez ideologije - različite liste da bi prevarili narod.
Svi će protiv Vučića zajedno. Ne kriju! Sve njihove liste su prevara naroda.
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