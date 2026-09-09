Politika

SVE NJIHOVE LISTE SU PREVARA NARODA Blokaderi ne kriju: Svi će protiv Vučića zajedno

В. Н.

09. 09. 2026. u 15:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić bio je u pravu, na izborima će postojati samo dve opcije - Ujedinjena Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i blokaderi.

СВЕ ЊИХОВЕ ЛИСТЕ СУ ПРЕВАРА НАРОДА Блокадери не крију: Сви ће против Вучића заједно

Foto: Printskrin/Jutjub/ Lažomer

Miloš Jovanović, lider Novog DSS-a, potvrdio je - svi ćemo se ujediniti protiv Vučića. Tzv. patriote sa onima koji bi da Srbija prizna lažnu državu Kosovo, levi sa desnima, svi zajedno peotiv Vučića! Bez vrednosti, bez ideologije - različite liste da bi prevarili narod.

Svi će protiv Vučića zajedno. Ne kriju! Sve njihove liste su prevara naroda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?