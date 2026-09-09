"UDARAO NA SVA ZVONA" Šešelj otkrio anegdote iz Haga sa generalom Mladićem
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj otkrio je da je u Hagu nekoliko puta dnevno igrao šah sa generalom Ratkom Mladićem.
Šešelj je kazao da je Mladić "udarao na sva zvona" kad bi pobedio, a da on nije smeo ni da se oglasi kad pobedi.
- Nije sramota izgubiti od Mladića. Pazite, dobro je igrao šah. Možda sam ja negde nešto malo popustio, ali on je zaista dobro igrao šah - kazao je Šešelj.
Istakao je da je sa Mladićem uglavnom pričao o Haškom tribunalu.
(alo.rs)
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