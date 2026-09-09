"UDARAO NA SVA ZVONA" Šešelj otkrio anegdote iz Haga sa generalom Mladićem

PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj otkrio je da je u Hagu nekoliko puta dnevno igrao šah sa generalom Ratkom Mladićem.

Foto: N. Skenderija

Šešelj je kazao da je Mladić "udarao na sva zvona" kad bi pobedio, a da on nije smeo ni da se oglasi kad pobedi.

- Nije sramota izgubiti od Mladića. Pazite, dobro je igrao šah. Možda sam ja negde nešto malo popustio, ali on je zaista dobro igrao šah - kazao je Šešelj.

Dr Vojislav Šešelj: General Mladić i ja smo svaki dan igrali šah u Hagu. Onda je on napravio prvi skeč u sudnici. Bila je u Jutarnjem programu neka emisija na RTS-u u kojoj je bila Ljiljana Smajlović gost i komentarisali su to, i ona je rekla: ’Treba oni da vide sa kim to Mladić igra… pic.twitter.com/47YvXkSuOD — Srpski radikali (@srpski_radikali) September 9, 2026

Istakao je da je sa Mladićem uglavnom pričao o Haškom tribunalu.

(alo.rs)