KAPIJA ZA BRŽI TOK ROBE KA EU: Proširenje graničnog prelaza Hercegsanto-Bački Breg ulazi u drugu fazu

BRŽI prolaz kamiona i robe, kraće zadržavanje na granici, a time i manji troškovi za privredu - to bi trebalo da donese proširenje i rekonstrukcija graničnog prelaza Bački Breg između Srbije i Mađarske, koje ulazi u drugu fazu.

Foto: Tanjug/Eldar Emric (STF)

Novi kapaciteti za teretni saobraćaj trebalo bi da rasterete druge prelaze, olakšaju poslovanje prevoznicima i privredi s obe strane granice.

Za ovaj posao obezbeđeno je više od tri miliona evra, od čega čak 85 odsto stiže iz fondova Evropske unije, kroz program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027. U okviru projekta "Hercegsanto-Bački Breg II" biće izgrađen deo putničkog i ceo teretni terminal, uz rekonstrukciju postojećih sadržaja na srpskoj strani.

Projekat obuhvata izradu dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata na srpskoj strani, kao i opremanje objekata za merenje teretnih vozila na mađarskoj strani. Cilj je da se poveća kapacitet prelaza i ubrza protok ljudi i robe.

Vezuje se sa "Osmehom" GRANIČNI prelaz biće povezan i sa trasom buduće brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", čija je prva deonica, duga 22,8 kilometara, planirana između Bačkog Brega i Sombora. Očekuje se da ta deonica bude završena za otprilike dve godine, dok će za završetak celog projekta biti potrebno znatno više vremena. Mađarski mediji pišu da bi kombinacija srpske brze saobraćajnice, rekonstruisanog graničnog prelaza i boljih veza sa auto-putem M6 mogla vremenom da obezbedi alternativni pravac sever-jug za teretni saobraćaj između Balkana i Mađarske.

Ukupna vrednost projekta je 3,06 miliona evra, od čega EU obezbeđuje 2,6 miliona evra, odnosno 85 odsto, dok ostatak od 459.697 evra obezbeđuju Srbija i partneri. Projekat se realizuje od novembra 2025. do aprila 2028. Vodeći partner je Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske, dok su partneri sa srpske strane JP "Putevi Srbije" i JP "Zavod za urbanizam Vojvodine".

- Ovoj investicionoj fazi prethodio je projekat "Razvoj prekograničnog prelaza Santovo - Bački Breg" sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji teretnog saobraćaja, poznat pod akronimom Free Crossing Bačka, takođe sufinansiran kroz IPA Intereg program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Tada je pripremljena dokumentaciona osnova za proširenje prelaza i njegovo osposobljavanje za sve vrste teretnog saobraćaja. "Putevi Srbije" su izradili potrebnu plansku dokumentaciju, idejno rešenje, idejni i projekat za građevinsku dozvolu. Time su stvoreni planski i tehnički preduslovi za nastavak investicije - objašnjavaju u "Zavodu za urbanizam Vojvodine".

U okviru nove faze, na srpskoj strani biće izrađena projektna dokumentacija, a potom izgrađen deo putničkog i ceo teretni terminal. Biće rekonstruisani i postojeći delovi prelaza. "Putevi Srbije" zaduženi su za radove, javne nabavke i stručni nadzor, a za te poslove po projektu je predviđeno 1,38 miliona evra. "Zavod za urbanizam Vojvodine" ima budžet od 400.740 evra, a zadužen je za izradu projektne dokumentacije, koordinaciju srpskih partnera i komunikaciju sa mađarskim partnerom.