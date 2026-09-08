SRBIJA MEĐU NAJBRŽE RASTUĆIM EKONOMIJAMA MAT: Realni rast BDP u prvih sedam meseci 3,5%

REALNI bruto domaći proizvod (BDP) Srbije u prvih sedam meseci ove godine, prema do sada raspoloživim indikatorima, međugodišnje je uvećan za oko 3,5 odsto, navodi se u najnovijem broju biltena Makroekonomske analize i trendovi (MAT) u izdanju Privredne komore Srbije i Ekonomskog instituta u Beogradu.

Foto: Profimedija/Panthermedia/GRAZVYDAS

Autori analize o privrednoj aktivnosti navode da, posmatrano sa proizvodne strane, osim sektora snabdevanje električnom energijom, gasom, parom, koji beleži blagi pad, svi ostali sektori ostvaruju realni međugodišnji rast aktivnosti.

Ostvareni realni rast BDP-a od početka 2026. godine svrstava Srbiju među najbrže rastuće ekonomije u Evropi, ističe se u analizi i dodaje da je kumulativno posmatrano, za period januar-jul, ukupna industrijska proizvodnja za 0,3 odsto veća nego u istom periodu prošle godine.

U tom okviru, prerađivačka industrija je uvećana za 1,3 odsto.

Spoljnotrgovinska razmena nastavila je da raste, uz osetno brži rast izvoza u odnosu na uvoz, iz čega je proizašla i povoljnija pokrivenost uvoza izvozom.

U prvih sedam meseci ove godine izvozom je pokriveno 82,7 odsto robnog uvoza, što je bolji rezultat nego godinu dana ranije, kada je stopa pokrivenosti iznosila 79,4 odsto.

Srbija je, prema evidenciji Evrostata, u prvih sedam meseci 2026. u evropskom vrhu i po međugodišnjem rastu realnog prometa u trgovini na malo.

Rast neto zarada u prvoj polovini 2026. u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 8,2 odsto realno.

Kada je reč o inflaciji, ona je u junu i julu smanjena i na mesečnom i na međugodišnjem nivou.

U junu i julu 2026. registrovana je mesečna inflacija od 0,2 odsto i minus 0,2 odsto, te međugodišnja inflacija od 2,7 odsto i 1,9 odsto.

Time je realni rast zarada znatno nadmašio inflaciju, što, kako se navodi, dodatno podržava rast domaće potrošnje.

Ovako značajno smanjenje međugodišnje inflacije posledica je kretanja njene nebazne komponente usled smanjenja cena hrane, imajući u vidu izuzetan rod i pad cena voća i povrća.

Od 27 zemalja članica EU, manju međugodišnju inflaciju od Srbije u julu je imalo samo šest zemalja.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari