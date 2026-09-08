VIŠE OD MILION GRAĐANA VEĆ SE PRIJAVILO ZA 6.000 DINARA: Evo ko dobija novac i kada počinje isplata

VIŠE od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavilo je Ministarstvo finansija na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram/ministarstvo_finansija

Kako je navedeno, prijave su moguće do 21. septembra, dok je isplata za građane koji se dodatno prijavljuju predviđena od 23. do 25. septembra.

Nosioci prava na besplatne akcije ne treba da se prijavljuju, a njima je isplata predviđena 22. septembra.

Preko milion građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 6.000 dinara.



- Podsećamo, pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruju punoletni državljani Republike Srbije koji ispunjavaju propisane uslove. Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da se prijavljuju, jer se njihova isplata realizuje iz sredstava Akcionarskog fonda. Nosioci prava novac će dobiti po tom osnovu, a isplata je predviđena za 22. septembar.Za građane koji nemaju status nosioca prava, prijava se podnosi elektronskim putem preko portala Uprave za trezor. Prilikom prijave potrebno je da imaju važeću ličnu kartu i da ispunjavaju uslove – da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište u Srbiji i da su na dan stupanja na snagu zakona, 1. septembra, imali navršenih 18 godina. Prijave su moguće do 21. septembra, a isplata građanima koji se dodatno prijavljuju biće realizovana od 23. do 25. septembra. Status prijave građani mogu da provere na istom portalu, u delu „Provera statusa prijave“, dok je za eventualne probleme dostupna opcija "Prijava problema". Posebno napominjemo da će pojedinim kategorijama građana koji ispunjavaju uslove – korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosiocima prava i korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i licima koja se nalaze u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija – naknada biti isplaćena bez podnošenja prijave. Građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana da podignu novac, dok za nosioce prava na besplatne akcije nema vremenskog ograničenja za podizanje naknade - navedeno je u objavi Ministarstva finansija na Instagramu.