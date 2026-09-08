KRAJ PAPIRNIH UPLATNICA: Takse će se ubuduće plaćati elektronskim putem

ELEKTRONSKO plaćanje taksi i naknada trebalo bi da donese manje papira, manje odlazaka na šaltere i više poslova koji mogu da se završe jednim klikom. Građani i privrednici ubuduće neće morati da dostavljaju dokaz o uplati, jer će država podatke o izvršenoj uplati proveravati po službenoj dužnosti.

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Izmene Zakona o elektronskoj upravi, koje stupaju na snagu 8. septembra 2026. godine, obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED.

Reč je o prvom koraku u reformi parafiskala i optimizaciji naplate neporeskih prihoda, za koju se NALED zalaže više od 15 godina, a koju je Ministarstvo finansija pokrenulo prošle godine.

Šta se menja za građane i privredu

Jedna od najvažnijih promena biće to što građani i privrednici više neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke o uplati proveravati po službenoj dužnosti.

Republički, pokrajinski i lokalni organi imaju rok do 16. septembra da se registruju na portalu eUprava i sistemu ePlati i omoguće svojim službenicima uvid u izvršene uplate, navela je programska direktorka NALED-a, Jelena Bojović.

Ona je istakla da organi treba što pre, a najkasnije do kraja oktobra, da unesu i popišu sve svoje takse i naknade u evidenciju, a zatim ih povežu sa odgovarajućim postupcima u Registru administrativnih postupaka.

- Taj korak je ključan, kako bi Kancelarija za IT i elektronsku upravu, preko sistema ePlati omogućila svim građanima i privredi da jednostavnim klikom odaberu postupak, a na taj način sistem im obračunava i omogućava da plate ma koju taksu elektronskim putem - rekla je Bojović.

Nakon izbora konkretnog postupka, sistem će automatski prikazati koje takse i naknade treba platiti, kome se uplaćuju i u kom iznosu. Podaci za uplatu biće unapred popunjeni.

Manje papira i prostora za greške

- Ova promena će se najdirektnije osetiti u svakodnevnom kontaktu građana i privrede sa državom. Manje papira, manje odlazaka na šaltere i manje prostora za grešku, a više sigurnosti da je uplata pravilno evidentirana - rekla je Bojović.

Prema njenim rečima, za privredu je posebno važno to što će troškovi i obaveze biti transparentniji i predvidljiviji.

Cilj reforme parafiskala je, kako je navela, najpre transparentnost i predvidljivost, zatim administrativno rasterećenje, a konačno i ukidanje duplih ili previsokih nameta.

Digitalizacija bi trebalo da smanji i prostor za greške i zloupotrebe koje su moguće kada se kao dokaz koristi papirna uplatnica. Među njima su višestruko korišćenje iste uplatnice ili naknadno menjanje podataka na već overenom dokazu o uplati.

Reformu sistema neporeskih prihoda sprovode Ministarstvo finansija, Kancelarija za IT i elektronsku upravu, Republički sekretarijat za javne politike i Uprava za trezor, uz podršku NALED-a.

Koliko je taksi već popisano

U Jedinstvenu evidenciju neporeskih prihoda do sada je uneto više od 5.200 pojedinačnih taksi i naknada na državnom i lokalnom nivou.

Svoje namete u okviru 383 propisa popisala je ili započela da popisuje 93 od 145 lokalnih samouprava i 44 republička organa.

Organima koji ne završe popis tokom septembra biće dostupne dodatne obuke i podrška kako bi se ubrzao unos podataka u Jedinstvenu evidenciju.

Cilj je da se kompletna i ažurna evidencija poveže sa oko 8.000 postupaka iz Registra administrativnih postupaka, dok bi više od 9.000 organa trebalo da dobije uvid u izvršene uplate.

Građani i privreda već sada mogu da plaćaju takse i naknade za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova preko sistema ePlati i putem opcije "Opšta uplatnica". Po završetku druge faze reforme, elektronsko plaćanje biće omogućeno za postupke svih organa.

Reforma je jedna od mera Reformske agende Republike Srbije u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, a njen cilj je uspostavljanje jedinstvenog sistema za upravljanje neporeskim prihodima na republičkom i lokalnom nivou.

(RT Balkan)

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