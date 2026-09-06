OD 1. NOVEMBRA STIŽE NOVI TROŠAK: Usluga koja je godinama bila besplatna u Srbiji više neće biti, evo šta se menja

EVROPSKA unija uvodi posebnu naknadu za obradu pošiljaka, ali još nije poznato koliko će ona iznositi, a kako bi zaustavila ogroman rast internet trgovine i broja malih pošiljaka koje ulaze na evropsko tržište.

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Nakon što je 1. jula uvedena privremena carina od tri evra za robu u malim pošiljkama, Evropska unija od 1. novembra uvodi i posebnu naknadu za obradu pošiljaka. Još nije poznato koliko će ona iznositi.

Razlog za nove mere jeste ogroman rast internet trgovine i broja malih pošiljaka koje svakodnevno ulaze na evropsko tržište. Prema podacima Evropske komisije, tokom 2025. godine u EU je stiglo oko 5,9 milijardi proizvoda male vrednosti u paketima koji su direktno slati potrošačima, a više od 90 odsto njih poticalo je iz Kine.

Pritom nova pravila nisu usmerena isključivo na kinesku robu. Privremena carina od tri evra primenjuje se bez obzira na zemlju porekla, a cilj evropskih institucija jeste da odgovore na snažan rast uvoza jeftine robe, rasterete carinske službe i povećaju bezbednost i usklađenost proizvoda koji dolaze na tržište EU.

Od jula se već plaća tri evra

Prva velika promena za kupce putem interneta dogodila se 1. jula ove godine. Tada je ukinuto dotadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrednosti do 150 evra i uvedena privremena fiksna carina od tri evra.

Važno je naglasiti da se tri evra ne obračunavaju jednostavno za svaki paket. Carina se naplaćuje za svaku različitu kategoriju proizvoda u pošiljci, određenu prema tarifnoj klasifikaciji.

Na primer, ako se u jednom paketu nalaze svilena bluza i dve vunene bluze, reč je o dve različite tarifne kategorije, pa carina ukupno iznosi šest evra. Ako paket sadrži tri različite kategorije proizvoda, carina bi iznosila devet evra.

Reč je o privremenom rešenju koje bi trebalo da važi do 1. jula 2028. godine. Nakon što novi evropski sistem carinskih podataka postane operativan, proizvodi bi trebalo da se carine prema redovnim carinskim tarifama, u zavisnosti od vrste robe.

Carina od tri evra, međutim, nije isto što i nova naknada koja bi trebalo da bude uvedena ove jeseni. Reč je o posebnoj naknadi za obradu malih pošiljaka iz internet trgovine.

Evropska komisija navodi da će njen iznos biti određen posebnim aktom, a trebalo bi da se zasniva na minimalnim troškovima koje carinske službe imaju prilikom obrade uvezene robe. U te troškove spadaju održavanje informacionih sistema i rad zaposlenih, provera dostavljenih podataka, analiza rizika, kao i, kada je potrebno, provera dokumentacije i fizička kontrola pošiljaka.

Politički dogovor

Koliko će konkretno iznositi nova naknada za sada nije poznato. Na brifingu Evropske komisije 4. septembra postavljeno je i pitanje da li će iznositi dva evra, ali iz Komisije su odgovorili da detalji još neće biti objavljeni jer je postupak njenog određivanja u toku.

Nova naknada deo je mnogo šire reforme carinskog sistema Evropske unije. Evropski parlament i Savet su u martu postigli politički dogovor o reformi koju Komisija opisuje kao najopsežniju promenu Carinske unije od njenog osnivanja 1968. godine.

Jedan od razloga za promene jeste i bezbednost proizvoda. Evropska komisija navodi da značajan deo jeftine robe kupljene putem internet trgovine nije usklađen sa evropskim bezbednosnim i drugim propisima.

Cilj novih pravila zato nije samo naplata carina, već i efikasnije otkrivanje proizvoda koji ne ispunjavaju standarde EU.

(Espreso)