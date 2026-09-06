PARADAJZ JOŠ RAĐA, ALI NOĆI SU HLADNIJE: Šta sada treba uraditi da sačuvate plodove?

PARADAJZ u septembru često izgleda kao da ne namerava da odustane. Ima još zelenih plodova, cveta i poneki novi zametak. Iako je još uvek toplo, septembar je mesec kada hladne noći mogu zaustaviti sazrevanje paradajza baš kada mu je potrebno još malo vremena.

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Zato sada nije trenutak da ga jednostavno prepustite vremenu jer ako ga imate na otvorenom, možete i dalje da berete lepe plodove. Evo kako.

Uklonite ono što biljci više ne treba

Pregledajte biljke i uklonite požutele i oštećene listove, kao i one koji dodiruju zemlju.

Ako ima mnogo novih cvetova koji očigledno neće stići da daju zrele plodove pre hladnog vremena, možete ih ukloniti. Biljka će tada više energije usmeriti na postojeće plodove.

Kako ubrzati sazrevanje paradajza?

Kada su plodovi već dostigli svoju konačnu veličinu, biljci više nije potrebno da stalno razvija nove grane i cvetove.

Zato početkom hladnijeg perioda možete zakidati vrhove biljke. To ograničava dalji rast i omogućava da više energije ode u postojeće plodove.

Važno je i da paradajz dobije što više sunca. Ako su biljke preguste, uklonite deo nepotrebnih listova, ali nemojte ogoliti celu biljku.

Šta sa zelenim paradajzom?

Ne morate čekati da svaki plod pocrveni na biljci.

Ako se najavljuju hladne noći, uberite krupne plodove koji su već razvijeni. Stavite ih na toplo i svetlo mesto, ali ne na direktno jako sunce.

Sazrevanje paradajza može da se nastavi i nakon berbe.

Ne čekajte prvi ozbiljan mraz

Jedna od najčešćih grešaka je čekanje da se vreme potpuno pogorša.

Ako meteorolozi najave veoma hladne noći ili mraz, bolje je ubrati zdrave zelene i poluzrele plodove nego rizikovati da ih hladnoća ošteti.

Savet: U septembru svakih nekoliko dana pregledajte paradajz i berite plodove koji su počeli da menjaju boju. Tako ćete postepeno oslobađati biljku i sačuvati veći deo roda.

Jer kada krene hladno vreme, paradajz više ne pita za kalendar. Priroda samo zatvara sezonu.

Kako zaštititi paradajz tokom hladne noći?

Ako se temperatura noću približava 10°C, pratite vremensku prognozu i budite spremni da zaštitite biljke.

Najjednostavniji plan izgleda ovako:

Predveče zalijte zemljište ako je suvo, ali nemojte kvasiti listove.

Pre mraka prekrijte biljke agrotekstilom, starim čaršavom ili drugom laganom tkaninom.

Materijal postavite preko biljke tako da ne lomi grane i, ako je moguće, napravite mali vazdušni prostor između biljke i pokrivača.

Ujutru obavezno sklonite pokrivač kada temperatura poraste i biljke dobiju svetlost.

Ako je najavljen mraz, nemojte se oslanjati samo na tanku zaštitu. Najsigurnije je ubrati krupne i zdrave plodove pre mraza.

Plastičnu foliju nemojte direktno naslanjati na biljku. Može zadržavati vlagu i napraviti dodatne probleme.

(Zelena nit)