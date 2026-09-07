OD SUBOTE NOVE CENE MUP-A: Ovoliko će koštati dokumenti i tablice

VLADA Srbije donela je Uredbu kojom se manja visina taksi za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto: MUP Srbije

Prema novoj uredbi, od 12. septembra važiće novi iznosi troškova izrade javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica.

Za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti, troškovi izrade iznosiće 5.880 dinara. Za dozvolu za privremeni boravak stranaca, jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance izdvajaće se po 2.028 dinara.

Troškovi izrade vozačke dozvole iznosiće 444 dinara, dok će probna vozačka dozvola koštati 468 dinara.

Za saobraćajnu dozvolu plaćaće se 858 dinara, a za potvrdu o privremenoj registraciji 60 dinara. Registraciona nalepnica za unutrašnju i spoljašnju upotrebu koštaće po 342 dinara.

Koliko će koštati registarske tablice

Par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila koštaće 1.380 dinara. Duplikat registarskih tablica za ova vozila iznosiće 2.730 dinara.

Registarske tablice po izboru građana za vozila od istorijskog značaja, odnosno oldtajmere, koštaće 13.344 dinara za par. Isti iznos plaćaće se i za posebnu zadnju tablicu po izboru građana za oldtajmer.

Par tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz, sa oznakom "TX", koštaće 1.380 dinara.

Kada je reč o motociklima, teškim triciklima, mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara.

Cene tablica za traktore i probnih tablica

Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780 dinara.

Probne kartonske tablice za privremeno označavanje vozila, odnosno tablice sa oznakom "Proba", koštaće 462 dinara za par.

Par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koštaće 1.380 dinara.

Novi iznosi i za privatno obezbeđenje i oružje

Novi cenovnik obuhvata i pojedine isprave iz oblasti privatnog obezbeđenja i oružja.

Legitimacija službenika privatnog obezbeđenja i detektivska legitimacija koštaće po 1.020 dinara.

Oružni list sa ugrađenim mikrokontrolerom i dozvola za nošenje oružja koštaće po 1.080 dinara, dok će se za kolekcionarsku dozvolu plaćati 360 dinara.

Posebno je propisano da će se taksa od 1.920 dinara, koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kojem je odobreno pravo na azil, primenjivati od 1. oktobra.

Kako prenosi eKapija, novi iznosi stupaju na snagu 12. septembra.

(Kurir)