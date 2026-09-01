PROMET SKOČIO VIŠE OD 10 ODSTO: Srbi sve više kupuju automobile i motocikle

PODACI Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u drugom tromesečju 2026. godine najveći rast među izdvojenim kategorijama zabeležen u trgovini motornim vozilima i motociklima, sa povećanjem prometa od 10,2 odsto na godišnjem nivou.

Foto: George Tsitouras / Alamy / Profimedia

Pored hrane, u Srbiji je zabeležen skok kupovine motornih vozila i motocikala u drugom tromesečju 2026, i u odnosu na isto tromesečje prethodne godine veći je u tekućim cenama za 12,6 odsto.

Ukoliko se uporede prvih šest meseci 2026. sa istim periodom 2025. godine, promet je veći u tekućim cenama za 6,5 odsto, a u stalnim cenama za 3,1 odsto.

Pokazatelji trgovine na veliko

Promet u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, u drugom tromesečju 2026. u odnosu na isto tromesečje prethodne godine veći je u tekućim cenama za 12,6 odsto.

U prvih šest meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, zabeležen je rast u trgovini na veliko od 10,1 odsto u tekućim cenama, a u stalnim cenama rast od 5,8 odsto.

Pokazatelji trgovine na malo

Promet robe u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, u drugom tromesečju 2026. u odnosu na isto tromesečje 2025. godine zabeležio je rast u tekućim cenama od 8,5 odsto.

U prvih šest meseci 2026, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, promet robe u trgovini na malo veći je za 8,9 odsto u tekućim cenama, a u stalnim cenama za 7,1 odsto.

sputnikportal.rs

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