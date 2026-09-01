PROMET SKOČIO VIŠE OD 10 ODSTO: Srbi sve više kupuju automobile i motocikle
PODACI Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u drugom tromesečju 2026. godine najveći rast među izdvojenim kategorijama zabeležen u trgovini motornim vozilima i motociklima, sa povećanjem prometa od 10,2 odsto na godišnjem nivou.
Pored hrane, u Srbiji je zabeležen skok kupovine motornih vozila i motocikala u drugom tromesečju 2026, i u odnosu na isto tromesečje prethodne godine veći je u tekućim cenama za 12,6 odsto.
Ukoliko se uporede prvih šest meseci 2026. sa istim periodom 2025. godine, promet je veći u tekućim cenama za 6,5 odsto, a u stalnim cenama za 3,1 odsto.
Pokazatelji trgovine na veliko
Promet u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, u drugom tromesečju 2026. u odnosu na isto tromesečje prethodne godine veći je u tekućim cenama za 12,6 odsto.
U prvih šest meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, zabeležen je rast u trgovini na veliko od 10,1 odsto u tekućim cenama, a u stalnim cenama rast od 5,8 odsto.
Pokazatelji trgovine na malo
Promet robe u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, u drugom tromesečju 2026. u odnosu na isto tromesečje 2025. godine zabeležio je rast u tekućim cenama od 8,5 odsto.
U prvih šest meseci 2026, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, promet robe u trgovini na malo veći je za 8,9 odsto u tekućim cenama, a u stalnim cenama za 7,1 odsto.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
ZAPALIO SE AUTOMOBIL I ČOVEK U NjEMU: Požar u Novom Beogradu
02. 08. 2026. u 17:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)