"UHAPŠEN KOMANDANT HAMASA" Netanjahu potvrdio: Odajem priznanje Šin Betu i izraelskim snagama

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je komandant Hamasa, koji je uhapšen u gradu Gazi, bio šef unutrašnje bezbednosti te organizacije.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Uhapšeni je identifikovan kao Muein el-Arabid.

"Odajem priznanje Šin Betu i izraelskim odbrambenim snagama, koji su u smeloj operaciji uhapsili šefa Hamasove unutrašnje bezbednosti u blizini njegove kuće u Gazi", naveo je Netanjahu.

Netanjahu je rekao da je uhapšeni "jedan od najviših zvaničnika Hamasa" i da je bio odgovoran za skrivanje i premeštanje talaca, skrivanje visokih zvaničnika Hamasa, jačanje snaga i pokušaje obnove sposobnosti te organizacije.

"Nedavno je radio na obnovi upravljanja Hamasa u Gazi, obmanjivanju u vezi sa razoružavanjem Pojasa Gaze i pomagao u izvođenju terorističkih napada na naše snage i civile", naveo je Netanjahu.

Dodao je i da će Izrael "nastaviti da traga za svim liderima Hamasa i svima koji su učestvovali u masakru 7. oktobra".

(Times of Israel)