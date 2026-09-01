"UHAPŠEN KOMANDANT HAMASA" Netanjahu potvrdio: Odajem priznanje Šin Betu i izraelskim snagama
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je komandant Hamasa, koji je uhapšen u gradu Gazi, bio šef unutrašnje bezbednosti te organizacije.
Uhapšeni je identifikovan kao Muein el-Arabid.
"Odajem priznanje Šin Betu i izraelskim odbrambenim snagama, koji su u smeloj operaciji uhapsili šefa Hamasove unutrašnje bezbednosti u blizini njegove kuće u Gazi", naveo je Netanjahu.
Netanjahu je rekao da je uhapšeni "jedan od najviših zvaničnika Hamasa" i da je bio odgovoran za skrivanje i premeštanje talaca, skrivanje visokih zvaničnika Hamasa, jačanje snaga i pokušaje obnove sposobnosti te organizacije.
"Nedavno je radio na obnovi upravljanja Hamasa u Gazi, obmanjivanju u vezi sa razoružavanjem Pojasa Gaze i pomagao u izvođenju terorističkih napada na naše snage i civile", naveo je Netanjahu.
Dodao je i da će Izrael "nastaviti da traga za svim liderima Hamasa i svima koji su učestvovali u masakru 7. oktobra".
(Times of Israel)
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