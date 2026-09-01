Svet

HLADAN TUŠ IZ BRISELA! Kaja Kalas poručuje: Ukrajina udara sve jače, ali KRAJ RATA NIJE NA HORIZONTU!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 18:26

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UKRAJINA povećava pritsak na Rusiju, ali kraj rata još nije blizu, izjavila je danas šefica evropske diplomatije Kaja Kalas nakon sastanaka ministara odbrane zemalja članica Evropske unije u Irskoj.

ХЛАДАН ТУШ ИЗ БРИСЕЛА! Каја Калас поручује: Украјина удара све јаче, али КРАЈ РАТА НИЈЕ НА ХОРИЗОНТУ!

Iks printskrin

-Ruska vojska je zaglavljena na terenu, i zato sa neba ubijaju civile, to je nameran teror, istakla je Kalas na konferenciji za novinare nakon sastanka, navodeći i da ukrajinski dronovi uzurpiraju rusku logistiku napadima na rafinerije duboko u Rusiji.

Prema njenim rečima, Rusija gubi oko 30.000 vojnika mesečno.

Naglasila je da svaka pomoć Ukrajini predstavlja i osnaženje za evropsku bezbednost, istakavši da je EU već isplatila 8,37 milijardi evra kao pomoć Ukrajini.

-Predložila sam finansiranje modernizacije trening-kampova u Ukrajini, i želim da zahvalim zemljama članicama, kao i Irskoj, koje su danas najavile da će to finansirati, rekla je Kalas.

foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Kalas je navela da raste saradnja EU i Ukrajine u oblasti odbrane, istakavši da Satelitski centar EU pruža ključnu podršku Ukrajini i zemljama članicama.

-Trenutno postoji više od 120 industrijskih partnerstava između Ukrajine i evropskih kompanija. Ukrajina je svetski lider u inovacijama za bojno polje, što dublje intergriše ukrajinske i evropske kompanije, smatra Kalas.

Najavila je pokretanje nove Grupe na visokom nivou za odbranu, koju će činiti politički i vojni lideri iz više zemalja EU, kao i iz Velike Britanije i Ukrajine.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

-Evropa ulaže više u odbranu nego ikad, ali samo ulaganje nije automatski garancija uspeha. Nismo dovoljno brzo popunili praznine u konvencionalnoj moći Evrope unutar NATO-a koje smo identifikovali. Cilj je da se okupe neki od najsjajnijih umova u oblasti bezbednosti i odbrane i zaista ponude nekonvencionalna rešenja, odnosno kako možemo biti brži u popunjavanju ovih praznina i kako možemo biti efikasniji, posebno sada kada je bezbednosna pretnja u Evropi mnogo realnija. I pod mojim pokroviteljstvom, grupa će objediniti svoje nalaze u izveštaju koji će izneti konkretne preporuke za odbranu Evrope, rekla je Kalas.

Tanjug

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