HLADAN TUŠ IZ BRISELA! Kaja Kalas poručuje: Ukrajina udara sve jače, ali KRAJ RATA NIJE NA HORIZONTU!

UKRAJINA povećava pritsak na Rusiju, ali kraj rata još nije blizu, izjavila je danas šefica evropske diplomatije Kaja Kalas nakon sastanaka ministara odbrane zemalja članica Evropske unije u Irskoj.

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-Ruska vojska je zaglavljena na terenu, i zato sa neba ubijaju civile, to je nameran teror, istakla je Kalas na konferenciji za novinare nakon sastanka, navodeći i da ukrajinski dronovi uzurpiraju rusku logistiku napadima na rafinerije duboko u Rusiji.

Prema njenim rečima, Rusija gubi oko 30.000 vojnika mesečno.

Naglasila je da svaka pomoć Ukrajini predstavlja i osnaženje za evropsku bezbednost, istakavši da je EU već isplatila 8,37 milijardi evra kao pomoć Ukrajini.

-Predložila sam finansiranje modernizacije trening-kampova u Ukrajini, i želim da zahvalim zemljama članicama, kao i Irskoj, koje su danas najavile da će to finansirati, rekla je Kalas.

Kalas je navela da raste saradnja EU i Ukrajine u oblasti odbrane, istakavši da Satelitski centar EU pruža ključnu podršku Ukrajini i zemljama članicama.

-Trenutno postoji više od 120 industrijskih partnerstava između Ukrajine i evropskih kompanija. Ukrajina je svetski lider u inovacijama za bojno polje, što dublje intergriše ukrajinske i evropske kompanije, smatra Kalas.

Najavila je pokretanje nove Grupe na visokom nivou za odbranu, koju će činiti politički i vojni lideri iz više zemalja EU, kao i iz Velike Britanije i Ukrajine.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

-Evropa ulaže više u odbranu nego ikad, ali samo ulaganje nije automatski garancija uspeha. Nismo dovoljno brzo popunili praznine u konvencionalnoj moći Evrope unutar NATO-a koje smo identifikovali. Cilj je da se okupe neki od najsjajnijih umova u oblasti bezbednosti i odbrane i zaista ponude nekonvencionalna rešenja, odnosno kako možemo biti brži u popunjavanju ovih praznina i kako možemo biti efikasniji, posebno sada kada je bezbednosna pretnja u Evropi mnogo realnija. I pod mojim pokroviteljstvom, grupa će objediniti svoje nalaze u izveštaju koji će izneti konkretne preporuke za odbranu Evrope, rekla je Kalas.

Tanjug

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