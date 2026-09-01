PRIJAVA ZA 6.000 DINARA KREĆE 7. SEPTEMBRA: Evo šta tačno morate da dostavite, potrebna samo da podatka

GRAĐANI koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. do 21. septembra 2026. godine da se prijave za isplatu jednokratne novčane naknade u iznosu od 6.000 dinara, piše u novom Zakonu koji je skupština usvojila, a koji je objavljen i u Službenom glasniku.

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Reč je o Zakonu o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

Prijava će se podnositi isključivo elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor, a procedura bi trebalo da bude jednostavna jer će građani unositi samo dva lična podatka.

Šta prijava mora da sadrži

Prema odredbama zakona, podnosilac prijave Ministarstvu finansija dostavlja:

jedinstveni matični broj građana, odnosno JMBG

registarski broj važeće lične karte

Građani su dužni da navedu tačne i potpune podatke. Njihovu ispravnost Ministarstvo finansija proveravaće u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Ukoliko su dostavljeni JMBG i broj lične karte tačni i potpuni, MUP će Ministarstvu finansija proslediti i podatak o imenu i prezimenu podnosioca prijave.

Prijava traje od 7. do 21. septembra

Podnošenje prijave počinje 7. septembra i završava se 21. septembra 2026. godine.

Prijavljivanje će biti omogućeno elektronski preko portala Uprave za trezor. Na istom portalu građani će moći da provere da li se u evidenciji Ministarstva privrede vode kao nosioci prava prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Za određene kategorije građana navedene u zakonu isplata će biti izvršena bez podnošenja prijave.

Podaci će biti dodatno proveravani

Radi isplate pomoći Ministarstvo finansija formiraće Privremeni registar. Pored podataka koje unose sami građani, registar će sadržati i podatke koje dostavljaju Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo za rad, Ministarstvo pravde i Ministarstvo privrede, piše Blic.

Nadležni organi proveravaće i da li je podnosilac prijave upisan u matičnu knjigu umrlih. Provera tačnosti i potpunosti podataka trebalo bi da bude završena u roku od pet dana od podnošenja zahteva.

Podaci iz Privremenog registra biće obrisani godinu dana nakon stupanja zakona na snagu.

Isplata počinje u septembru

Jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara isplaćivaće Ministarstvo finansija preko Uprave za trezor. Isplata bi trebalo da počne tokom septembra 2026. godine.

Novac će biti prebačen na tekući ili poseban namenski račun primaoca u Banci Poštanska štedionica.

Ukoliko korisnik nema odgovarajući račun, banka će mu otvoriti poseban namenski račun u roku od pet dana od zahteva Ministarstva finansija.

Otvaranje i vođenje ovog računa, prenos novca i podizanje gotovine biće bez naknade i dodatnih troškova.

Reklamacije u vezi sa isplatom građani će takođe podnositi elektronski, preko portala Uprave za trezor.

(Biznis Kurir)