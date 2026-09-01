OBJAVLJENA NOVA TABELA EU: Hrvatska na dnu liste

U Evropskoj uniji (EU) je u prvoj polovini ove godine ostvareno nešto više od 1,32 milijarde turističkih noćenja, što je za 1,7 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Najveći rast zabeležen je u Irskoj, na Malti i u Slovačkoj, pokazali su podaci Evrostata objavljeni u utorak.

Andrew Parsons / Parsons Media / imago stock&people / Profimedia

Irska ubedljivi lider po rastu

U Irskoj je u prvoj polovini 2026. godine bilo 14,6 odsto više noćenja u turističkom smeštaju nego u istom periodu prošle godine. Na Malti je zabeleženo oko deset odsto više noćenja, a u Slovačkoj šest odsto više.

Po rastu broja noćenja u prvih deset zemalja slede Slovenija, Poljska, Estonija, Danska, Mađarska, Italija, Češka, Austrija i Španija.

Hrvatska na dnu liste

Sa blagim rastom noćenja u prvih šest meseci od svega 0,5 odsto, Hrvatska je ujedno i na začelju zemalja u kojima je ostvaren rast noćenja u 2026. godini, a iza nje je Finska sa još osam zemalja koje su zabeležile pad.

Među zemljama sa padom, najveći minus u turističkom smeštaju u prvoj polovini 2026. imao je Kipar, sa padom od 7,7 odsto u odnosu na 2025. godinu, kao i Rumunija sa 6,7 odsto. Slede ih Bugarska, Holandija, Belgija, Litvanija, Luksemburg, Letonija i Finska.

Udeo stranih turista varira od 18 do 95 odsto

Međunarodni turisti (nerezidenti zemalja EU, kao i oni van EU) ostvarili su u Evropskoj uniji oko 49 odsto svih noćenja u prvoj polovini 2026. godine, ali uz ogromne razlike među članicama.

Najveći udeo noćenja stranih turista zabeležen je na Malti (95 odsto), Kipru (oko 92 odsto) i u Luksemburgu (oko 88 odsto). Sa druge strane, među zemljama sa znatno manjim udelom nalaze se Nemačka, gde su međunarodni turisti činili oko 18,5 odsto noćenja, Poljska sa oko 20 odsto i Rumunija sa udelom od 23 odsto.

(Indeks.hr)