Ekonomija

Evropska komisija o zahtevima prevoznika s Balkana: Svesni smo problema, ali pravila se neće menjati

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 16:40

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EVROPSKA komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja.

Европска комисија о захтевима превозника с Балкана: Свесни смо проблема, али правила се неће мењати

FOTO: Depositphotos

Evropska komisija sugeriše da bi, do eventualne promene šengenskih pravila, praktično rešenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama EU, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka.

Portparol Evropske komisije Markus Lamert rekao je da je Brisel svestan da je pojedinim kategorijama profesionalaca iz trećih zemalja zbog prirode njihovog posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od dozvoljenih 90 dana u periodu od 180 dana.

"To uključuje profesije koje podrazumevaju veliku mobilnost, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umetnici na turnejama", rekao je Lamert.

Prema njegovim rečima, ovo pitanje zavisi i od nacionalnih pravila i postojećih bilateralnih sporazuma, zbog čega postoji mogućnost da se "pragmatična rešenja" pronađu u okviru sadašnjih šengenskih pravila.

Kao moguće opcije Lamert je naveo dugoročne vize i dozvole boravka, koje su u nadležnosti država članica, dok bi u nekim ograničenim slučajevima vozači mogli da budu tretirani kao prekogranični radnici.

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

EES NE UVODI NOVA OGRANIČENjA BORAVKA U ŠENGENU

Lamert je, međutim, naglasio da novi Sistem ulaska i izlaska – EES – ne uvodi nova ograničenja boravka u Šengenu.

-EES ne uvodi nikakva nova pravila niti nove zahteve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru. EES samo omogućava bolju primenu tih pravila, rekao je portparol Komisije.

Pravilo prema kojem državljani zemalja sa bezviznim režimom mogu da provedu najviše 90 dana u Šengenu tokom bilo kog perioda od 180 dana postojalo je i pre uvođenja EES-a, ali novi elektronski sistem omogućava preciznije evidentiranje ulazaka, izlazaka i dužine boravka.

Komisija poručuje da ostaje otvorena za razgovore o rešenjima za profesionalne vozače, ali i da će postojeća šengenska pravila nastaviti da se primenjuju.

-Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana, rekao je Lamert, dodajući da je Komisija o ovom pitanju više puta razgovarala i sa predstavnicima transportnog sektora, prenosi RTS.

Nekoliko stotina autoprevoznika protestovalo je u ponedeljak u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju, ispred zgrada delegacija Evropske unije u tim gradovima.

Autoprevoznici traže rešavanje pitanja njihovog boravka i rada u EU, odnosno da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla i da za njih ne važi pravilo 90 dana unutar 180.

sputnikportal.rs

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