Ekonomija

CENE DIVLJAJU U HRVATSKOJ: Energija ponovo udara po džepu

В.Н.

01. 09. 2026. u 12:12

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INFLACIJA u Hrvatskoj ponovo je ubrzala u avgustu 2026. godine. Prema prvoj proceni Državnog zavoda za statistiku (DZS), cene dobara i usluga za ličnu potrošnju bile su 4,1 odsto veće nego u avgustu prošle godine, dok je u julu godišnja stopa inflacije iznosila 3,9 odsto.

ЦЕНЕ ДИВЉАЈУ У ХРВАТСКОЈ: Енергија поново удара по џепу

Foto: AI generated/Gemini

Time je prekinut tromesečni trend usporavanja inflacije. Nakon što je sa 5,8 odsto u aprilu pala na 3,9 odsto u julu, inflacija je u avgustu ponovo krenula naviše.

Na mesečnom nivou, odnosno u poređenju sa julom, cene su u Hrvatskoj u avgustu porasle za 0,3 odsto.

Energija ponovo udara po džepu

Najveći rast zabeležen je kod cena energije, koje su na godišnjem nivou bile čak 17,4 odsto više nego u avgustu prošle godine. Ni usluge nisu pošteđene, pa su njihove cene porasle 7,2 odsto.

Cene hrane, pića i duvana bile su tek 0,1 odsto više nego godinu dana ranije, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi, bez energije, pojeftinili za 1,3 odsto.

Kada se pogleda samo period od jula do avgusta, energija je ponovo prednjačila sa rastom cena od 3,7 odsto. Usluge su poskupele 0,1 odsto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili 0,9 odsto, a hrana, piće i duvan 0,2 odsto.

Hrvatska među zemljama sa najvišom inflacijom u Evropi

Prema prvoj proceni Evrostata, harmonizovana stopa inflacije u Hrvatskoj u avgustu je iznosila 3,7 odsto, što je 0,3 procentna poena više nego u julu.

Hrvatska se tako našla među zemljama Evropske unije sa najvišim stopama inflacije.

Veću inflaciju imale su Litvanija sa 5,8 odsto, Kipar sa 5,2 odsto, Bugarska sa 5,1 odsto, Španija sa 4,5 odsto, Belgija sa 4,2 odsto i Luksemburg sa 4 odsto, dok je Grčka imala istu stopu inflacije kao Hrvatska.

Podaci pokazuju da se, uprkos prethodnom usporavanju, inflatorni pritisci u Hrvatskoj ponovo pojačavaju, a posebno zabrinjava snažan rast cena energije, koji se može preliti i na troškove transporta, proizvodnje i svakodnevnog života građana.

(Telegraf Biznis)

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