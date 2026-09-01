Ekonomija

CENE NAFTE RASTU NA BERZAMA: Strah od poremećaja u snabdevanju

D.D.

01. 09. 2026. u 13:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROPSKI berzanski indeksi su danas neujednačeni, dok je cena nafte Brent ponovo premašila 91 dolar po barelu, nakon što je obnova sukoba između SAD i Irana ponovo podstakla strahovanja od poremećaja u snabdevanju energentima sa Bliskog istoka.

ЦЕНЕ НАФТЕ РАСТУ НА БЕРЗАМА: Страх од поремећаја у снабдевању

Foto: Tanjug/ AP Photo/Gerald Herbert

Cena nafte Brent je jutros porasla za oko 0,7 odsto, na 91,15 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI ojačala za oko 0,8 odsto, na 86,46 dolara.

Cene nafte rastu nakon nove eskalacije sukoba između SAD i Irana, koja je ponovo povećala zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdevanju iz jednog od najvažnijih svetskih regiona za proizvodnju nafte.

Dodatni pritisak na tržište stvara situacija u Ormuskom moreuzu, gde je brodski saobraćaj i dalje znatno ispod uobičajenog nivoa, zbog čega trgovci ponovo u cenu nafte ugrađuju veći geopolitički rizik.

Nemački berzanski indeks DAX beleži pad od oko 0,4 odsto, britanski FTSE 100 za 0,4 odsto, dok je francuski CAC 40 porastao za oko 0,2 odsto. Milanski FTSE MIB je oko nepromenjenog nivoa.

Evropske cene gasa ostaju na povišenom nivou, uz dodatnu zabrinutost tržišta zbog snabdevanja i situacije na Bliskom istoku.

Vrednost evra u odnosu na dolar ostala je relativno stabilna, dok investitori čekaju nove podatke o inflaciji u evrozoni i prate očekivanja u vezi sa daljim potezima centralnih banaka.

Cena zlata je jutros pala za oko 0,4 odsto, na 4.430,78 dolara za trojsku uncu, dok se cena pšenice kreće oko 7,8 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dow Jones je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 0,70 odsto, na 53.185,90 poena, S&P 500 za 0,33 odsto, na 7.686,14 poena, a Nasdaq za 0,12 odsto, na 26.370,89 poena.

(CNN)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA I TANZANIJA JAČAJU PRIVREDNU SARADNJU: Veliki potencijal za investicije i nove poslove
Preduzetnik

0 0

SRBIJA I TANZANIJA JAČAJU PRIVREDNU SARADNJU: Veliki potencijal za investicije i nove poslove

UOČI centralnog događaja obeležavanja 65. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih, održane u Beogradu 1961. godine, u Privrednoj komori Srbije organizovan je Poslovni forum Srbija - Tanzanija i niz bilateralnih sastanaka delegacija iz Zambije, Šri Lanke, Demokratske Republike Kongo i Egipta, sa ciljem unapređenja privredne saradnje, investicija i povezivanja poslovnih zajednica.

01. 09. 2026. u 11:05

Politika
Tenis
Fudbal
Italijani odgovorili Terziću! To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju

Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"