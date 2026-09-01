Ekonomija

INFLACIJA U NEMAČKOJ BI MOGLA DA PORASTE NA TRI ODSTO: Ifo upozorava dugotrajan rast cena energenata

Танјуг

01. 09. 2026. u 11:20

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INFLACIJA u Nemačkoj bi mogla da poraste sa projektovanih 2,8 odsto u 2026. na tri odsto u 2027. pošto se očekuje da će se visoke cene energenata postepeno preneti i na potrošačke cene, pokazao je danas objavljen izveštaj Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena.

ИНФЛАЦИЈА У НЕМАЧКОЈ БИ МОГЛА ДА ПОРАСТЕ НА ТРИ ОДСТО: Ифо упозорава дуготрајан раст цена енергената

FOTO: Depositphotos/Andrey Popov

Nemačka inflacija već ubrzava, sa junskih 2,3 odsto na 2,8 odsto u julu i na 2,9 odsto u avgustu, a najveći pokretač rasta su energenti zbog novog rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku. Ifo za sada ne vidi znakove novog ubrzanja cenovnih pritisaka.

Njegov indeks očekivanja kompanija o budućem rastu cena pao je u avgustu na 21,2 poena, sa 21,6 u julu, što ukazuje na blago popuštanje pritisaka u naredna tri meseca.

Očekivanja su smanjena kod energetski intenzivnih industrijskih kompanija, sa 21,3 na 18,7 poena, kao i kod ostalih kompanija, sa 22,7 na 19 poena.

U trgovini su pala sa 31,4 na 30 poena, dok su kod pružalaca usluga porasla sa 19,1 na 20,9 poena.

Ifo ipak na svojoj veb stranici upozorava da bi dugotrajan rast cena energenata mogao da se na potrošače prenese sa zakašnjenjem.

Kompanije bi, kako navode istraživači, mogle postepeno da prebacuju veće troškove energije na cene hrane, robe i usluga.

Poseban rizik predstavlja nastavak rasta cena prirodnog gasa i električne energije, koje su od početka avgusta ponovo značajno porasle.

Zbog toga Ifo očekuje da će nemačka bazna inflacija, koja isključuje energente, sa 2,2 odsto ove godine porasti na 2,9 odsto u 2027.

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