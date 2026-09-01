MENJA SE LICE SRBIJE! Beograd će biti povezan direktno sa jugozapadom: Jedna od najzahtevnijih deonica kreće sa izgradnjom ovog datuma

AGENCIJA za prostorno planiranje oglasila je javni uvid u nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IV reda Kraljevo-Raška-Novi Pazar.

Foto: Prinstrkin/Jutjub/Glisok

Vest koju je tokom nedavne posete Raškoj oblasti najavio predsednik Aleksandar Vučić, dobija nastavak u praksi.

- Mi ćemo da potpišemo u naredna dva meseca okvirni sporazum, a onda i za sekcije, da radimo put od Kraljeva-Raške-Novog Pazara, pa do Jarinja - rekao je predsednik.

- Brza saobraćajnica Kraljevo-Raška-Novi Pazar, krenuće da se gradi najkasnije 1. maja 2027. godine. Do tada ćemo završiti sve procedure. Dakle, od tog trenutka, samo razmislite gde se danas nalazimo, i šta će to da znači. Za pet i po godina od danas imaćete do Beograda 2 sata i 15 minuta - rekao je predsednik.

Prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva ova saobraćajnica IB reda je motoput sa oznakom IM 17, dok budući krak brze saobraćajnice Raška-Jarinje ima oznaku IM 19.

Granica Prostornog plana određena je na osnovu koridora planirane brze saobraćajnice IB reda osnovnog pravca Kraljevo-Raška-Novi Pazar i bočnog pravca Raška-Jarinje, u ukupnoj dužini od 93,49 km. Dužina koridora na osnovnom pravcu Kraljevo-Raška-Novi Pazar iznosiće 80,74 km, a dužina koridora bočnog pravca Raška-Jarinje iznosi 12,75 km. Od toga, na teritoriji Grada Kraljeva dužina osnovnog koridora biće 47,15 km, na teritoriji Opštine Raška 27,48 km, a na teritoriji Grada Novog Pazara 6,11 km. Što se tiče bočnog pravca Raška-Jarinje cela deonica od 12,75 km prolazi kroz Opštinu Raška.

Prostornim planom na teritoriji Kraljeva obuhvaćene su katastarske opštine Adrani, Bare, Bogutovac, Bresnik, Vrdila, Drakčići, Jarčujak, Konarevo, Maglič, Mrsać, Mataruge, Musina Reka, Polumir, Progorelica, Tadenje, Ušće, Zamčanje i Cerje, na teritoriji Raške su to Baljevac, Bela Stena, Beoci, Biljanovac, Varevo, Gnjilica, Draganići, Žutiće, Kazanoviće, Karadak, Korlaće, Kraviće, Kućane, Milatkoviće, Mure, Nosoljin, Pavlica, Panojeviće, Piskanja, Raška, Rvati, Rudnica, Supnje i Tusnić-Plavkovo, a na teritoriji Novog Pazara katastarske opštine Batnjik, Koprivnica, Postenje i Požežina

Na području PPPPN-a, za čitavu trasu brze saobraćajnice, planira se i projektuje trasa puta za računsku brzinu od 100 km/h (u tunelima 80 km/h). Predviđena širina vozne trake biće 4x3,5 m, ivične trake 4x0,5 m, razdelne trake minimum 1x2-4 m, bankine minimum 2x1,5-2 m, a ulivno/izlivne trake 3,5 m.

Detalji trase saobraćajnice

Deonica 1 (km 0+000 – km 11+315) – počinje od petlje "Adrani" na Moravskom koridoru i posle planirane petlje "Adrani zapad" kao veze sa Ibarskom magistralom pruža se ka jugu, zaobilazeći šire građevinsko područje Kraljeva

Deonica 2 (km 11+315 – km 22+190) – počinje neposredno pre planirane petlje "Mataruška banja" posle koje trasa saobraćajnice ulazi u klisuru Ibra i pruža se dalje ka jugu pretežno njenom levom stranom, zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica, sa kojima se više puta denivelisano ukršta

Deonica 3 (km 22+190 – km 34+000) – počinje posle planirane petlje "Bogutovac" i pruža se najvećim delom tunelima kroz pobrđe leve strane klisure Ibra zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica

Deonica 4 (km 34+000 – km 51+000) – nastavlja da se pruža ka jugu tunelima kroz pobrđe leve strane klisure Ibra, zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica, sa kojima se nekoliko puta denivelisano ukršta. Posle planirane petlje "Ušće" trasa saobraćajnice napušta klisuru Ibra i pruža se dalje ka jugu kroz brdoviti teren, dolinom reke Raduše, zaobilazeći naselje Ušće sa zapadne strane, posle čega se u zoni naselja Biljanovac ponovo vraća u klisuru reke Ibar i pruža duž njene leve strane

Deonica 5 (km 51+000 – km 61+250) – počinje posle naselja i planirane petlje "Biljanovac" i pruža se ka jugu dolinom Ibra neizmenično njenom levom i desnom stranom, istočno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i zapadno od pruge Kraljevo-Rudnica

Deonica 6 (km 61+250 – km 68+336) – počinje od planirane petlje "Čvor Raška" i odvajanja bočnog pravca, pruža se u pravcu jugozapada, napuštajući dolinu Ibra zaobilazeći naselje Raška sa zapadne strane planiranom trasom u tunelima, posle čega ulazi u dolinu reke Raške

Deonica 7 (km 68+336 – km 80+740) – počinje posle planirane petlje "Raška Jug" i pruža se dalje u pravcu jugozapada dolinom reke Raške, neizmenično duž njene leve i desne strane, sverozapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22, i završava se na planiranoj kružnoj raskrsnici Novi Pazar na završnoj stacionaži brze saobraćajnice, gde se vezuje sa državnim sa Ibarskom magistralom planiranom obilaznicom oko Novog Pazara.

Deonica 8 (km 0+000 – km 12+750), jeste deonica koja predstavlja bočni pravac, i koja počinje odvajanjem od osnovnog pravca u planiranoj petlji "Čvor Raška", i pruža se u pravcu juga dolinom reke Ibar, paralelno sa postojećom

prugom i postojećim državnim putem IB reda broj 31, sa kojima se više puta denivelisano ukršta, do završne stacionaže i zone administrativnog prelaza "Jarinje".

Na trasi je planirana izgradnja ukupno 111 objekata (mostova i tunela), od čega su velika većina ovih objekata, skoro 100 njih, mostovi.

Na koridoru brze saobraćajnice planirane su i baze za održavanje puta Adrani, Ušće i Raška, a predviđena su i parkirališta Bogutovac (Deonica 2), Ušće (Deonica 4), Baljevac (Deonica 5) i Požežina (Deonica 7).

U planu su i odmorišta Musina reka (Deonica 1) i Raška (Deonica 5).

Brži razvoj Raškog upravnog okruga

Kako se navodi u PPPPN-u, izgradnja brze saobraćajnice direktno će doprineti bržem razvoju obuhvaćenog dela Raškog upravnog okruga i jedinica lokalne samouprave koje se neposredno vezuju za ovaj koridor i boljem povezivanju područja centralne Srbije i AP Kosova i Metohije. Izgradnja ove brze saobraćajnice ima za cilj povezivanje Moravskog koridora i grada Kraljeva sa Raškom, Novim Pazarom i Kosovskom Mitrovicom.

- Time će se zaokružiti jedinstveni sistem brzih saobraćajnica IB reda koji integriše prostor Srbije i dalje ga povezuje, direktno ili preko državnih puteva IA reda, sa međunarodnim okruženjem - naglašeno je u PPPPN-u.

Nosilac izrade PPPPN-a je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Stručni obrađivač je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, u saradnji sa obrađivačima idejnog projekta. Investitor izrade plana i idejnog projekta je su Putevi Srbije.

Plan će na javnom uvidu biti do 25. septembra.

(E-Kapija)

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