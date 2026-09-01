SRBIJA I TANZANIJA JAČAJU PRIVREDNU SARADNJU: Veliki potencijal za investicije i nove poslove

UOČI centralnog događaja obeležavanja 65. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih, održane u Beogradu 1961. godine, u Privrednoj komori Srbije organizovan je Poslovni forum Srbija - Tanzanija i niz bilateralnih sastanaka delegacija iz Zambije, Šri Lanke, Demokratske Republike Kongo i Egipta, sa ciljem unapređenja privredne saradnje, investicija i povezivanja poslovnih zajednica.

FOTO: Ivana Vukotić

Zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović naveo je da na forumu učestvuje više od 20 srpskih kompanija, koje će predstaviti svoje poslovne interese i razmotriti mogućnosti za investiranje i poslovanje u Tanzaniji i Zanzibaru.

- Tanzanija sa svojim strateškim položajem i oko 70 miliona ljudi nudi poslovne prilike koje u velikoj meri prevazilaze turistički potencijal - rekao je Vesović.

Predsednik Zanzibara Husein Ali Mvinji zahvalio je na gostoprimstvu i istakao da je vrednost robne razmene simbolična i da ukazuje na veliki prostor za unapređenje.

Kako je naveo, uvoz Srbije iz Tanzanije uglavnom obuhvata kafu, čaj, začine, uljarice i orašaste plodove, što je nedovoljno s obzirom na dobre odnose dveju država.

FOTO: Ivana Vukotić

Tanzanija trenutno uvozi velike količine đubriva, farmaceutskih proizvoda, jestivih ulja i mesa - proizvoda koje i Srbija može da ponudi. Zato želimo da povećamo nabavku iz Srbije, ali i da otvorimo mogućnost zajedničke proizvodnje u Tanzaniji - poručio je Mvinji.

FOTO: Ivana Vukotić

- Tanzanija je stabilno i perspektivno tržište za poslovanje i investicije, sa velikim potencijalom u poljoprivredi, energetici, rudarstvu i turizmu. Zemlja predstavlja i važnu kapiju ka regionalnom tržištu - naglasio je Mvinji.

Naveo je da Zanzibar i kopneni deo Tanzanije nisu dva tržišta koja se takmiče za investicije, već dva dela jedinstvenog lanca vrednosti.

- Turista koji obiđe Kilimandžaro ili Serengeti često svoje putovanje završava na Zanzibaru - ukazao je, dodajući da Tanzanija investitorima nudi stabilan poslovni okvir i pristup regionalnom tržištu od oko 300 miliona ljudi, kao i afričkom tržištu od više od 1,5 milijardi potrošača.

Velike mogućnosti postoje i u poljoprivredi, preradi hrane, logistici, farmaceutskoj industriji i proizvodnji sa većom dodatom vrednošću.

FOTO: Ivana Vukotić

Ministar spoljnih poslova i istočnoafričke saradnje Ujedinjene Republike Tanzanije Mahmud Tabit Kombo rekao je da se susreo sa ministrom spoljnih poslova Srbije i da su razmotrili važna pitanja koja će uticati na unapređenje saradnje, među kojima je i izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Kako je istakao, razmatra se i otvaranje ambasade Tanzanije u Srbiji.

- Na nama je da radimo na jačanju odnosa u oblasti poljoprivrede i tehnologija i na uspostavljanju direktnih avio-linija. Tanzanija je spremna za Srbiju, pitanje je da li je Srbija spremna za Tanzaniju - poručio je Tabit Kombo.

Poseban deo skupa bio je posvećen konkretnim pitanjima u vezi sa procedurama, dozvolama, finansiranjem i uspostavljanjem lokalnih partnerstava.

Najavljeno je unapređenje institucionalne i poslovne saradnje, uključujući mogućnost organizovanja poslovne misije srpskih kompanija u Tanzaniji.