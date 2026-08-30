SIROVA BORANIJA KRIJE OPASNOST: Zašto nikada ne bi trebalo jesti svežu boraniju iz bašte?

SIROVA boranija je zapravo malo toksična. Nećete umreti ako ih jedete kuvane, ali ako ih pojedete sveže iz bašte, poješćete malo otrova!

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Toksini su više koncentrisani u semenima nego u mahunama, pa ako ćete ih jesti sirove, birajte mlade mahune sa malim semenkama. Kuvanje razgrađuje ove toksine i čini ga sigurnim za jelo.

Postoje dve glavne vrste boranije. One koje rastu na njivama penjući se po lozi i potreban im je kolac ili potpora. Dok se druga sorta grmasta boranija širi i do 2 m po zemlji ne zahteva strukturnu potporu. Boranije mogu biti zelene, žute, ljubičaste ili čak išarane crvenom bojom!

Boranija je treće najpopularnije povrće koje se gaji u baštama, nakon paradajza i paprike. To je verovatno zato što ih je prilično lako uzgajati u pravim uslovima.

(Baštovanka)