Poljoprivreda

SIROVA BORANIJA KRIJE OPASNOST: Zašto nikada ne bi trebalo jesti svežu boraniju iz bašte?

K. Despotović

30. 08. 2026. u 16:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SIROVA boranija je zapravo malo toksična. Nećete umreti ako ih jedete kuvane, ali ako ih pojedete sveže iz bašte, poješćete malo otrova!

СИРОВА БОРАНИЈА КРИЈЕ ОПАСНОСТ: Зашто никада не би требало јести свежу боранију из баште?

Foto: ihar leichonak / Alamy / Profimedia

Toksini su više koncentrisani u semenima nego u mahunama, pa ako ćete ih jesti sirove, birajte mlade mahune sa malim semenkama. Kuvanje razgrađuje ove toksine i čini ga sigurnim za jelo.

Postoje dve glavne vrste boranije. One koje rastu na njivama penjući se po lozi i potreban im je kolac ili potpora. Dok se druga sorta grmasta boranija širi i do 2 m po zemlji ne zahteva strukturnu potporu. Boranije mogu biti zelene, žute, ljubičaste ili čak išarane crvenom bojom!

Boranija je treće najpopularnije povrće koje se gaji u baštama, nakon paradajza i paprike. To je verovatno zato što ih je prilično lako uzgajati u pravim uslovima. 

(Baštovanka)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZANIMLJIV DERBI NA MARADONI: Iskustvo Napolija protiv mladog i neustrašivog Koma

ZANIMLjIV DERBI NA "MARADONI": Iskustvo Napolija protiv mladog i neustrašivog Koma