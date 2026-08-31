DRAMA SRPSKOG TENISERA! Hamad Međedović trpi ozbiljne bolove, sada je sve otkriveno na US openu

Nakon ubedljivog poraza u prvom kolu US Opena od Poljaka Kamila Majhšaka (3:0), vidno utučeni srpski teniser Hamad Međedović otvorio je dušu o zdravstvenim problemima koji ga sputavaju već mesecima.

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Mladi as otkriva kroz kakav pakao prolazi sa povredom Ahilove tetive, zašto se ne snalazi na betonu i kakvi su mu planovi za Dejvis kup u Nišu.

Hamade, videlo se da na terenu to nisi bio ti. Već duže vreme vučeš povredu noge zbog koje si nosio i longetu. O čemu se tačno radi?

– Pa imam nešto, ni ja sam ne znam šta. Vučem problem kod Ahilove tetive još od Kvinsa i Vimbldona, a lekari na snimanjima ne vide ništa uprkos velikim bolovima u talasima tokom mečeva.

Mnogi stručnjaci smatraju da je beton tvoja idealna podloga zbog agresivnog stila igre. Izgleda da se ti ne slažeš sa tim?

– Iako svi kažu da je beton moja podloga, ja se uopšte ne osećam tako i ne snalazim se dobro na njemu. Najbolje rezultate pravim na šljaci i tu se najbolje osećam, dok je nastup u Njujorku doneo razočaranje.

Njujork je iza tebe, a pred tobom su reprezentativne obaveze. Srbija igra Dejvis kup protiv Litvanije u Nišu. Možemo li da te očekujemo u timu?

– Žao mi je što propustih Čile, a sada je najvažnije da budem zdrav i da saniram nogu.

Koji su tvoji prvi sledeći koraci po povratku kući?

– Idem u Srbiju kod drugih doktora na dodatne analize. Radujem se Nišu, planiram da se isključim iz tenisa na dvadesetak dana pre nego što krenem sa treninzima.

