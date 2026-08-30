TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra na potpisivanju ugoovra o izgradnji fabrike baterija za drononove u Inđiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Sastanak je predviđen u 10.00 časova u Palati Srbija.
Nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.
(Tanjug)
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