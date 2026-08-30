Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra na potpisivanju ugoovra o izgradnji fabrike baterija za drononove u Inđiji

В.Н.

30. 08. 2026. u 14:19

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић сутра на потписивању угоовра о изградњи фабрике батерија за дрононове у Инђији

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Sastanak je predviđen u 10.00 časova u Palati Srbija.

Nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

 

(Tanjug)

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