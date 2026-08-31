Oglasio se Novak Đoković: Prezirem svaki momenat na terenu!

Novak Đoković, završio je učešće na ovogodišnjem US Openu već na samom startu, što mu se nije dogodilo punih 20 godina.

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Nakon iscrpljujućeg maratona i poraza od Marijana Navonea, vidno slomljeni Đoković izašao je pred novinare i otvorio dušu o ozbiljnim zdravstvenim i fizičkim problemima koji su ga zadesili.

Tokom meča, srpski as je imao očigledne mučnine i probleme sa stomakom zbog kojih je čak i povraćao na terenu, a na konferenciji za medije nije krio duboko razočaranje trenutnim stanjem svog organizma.

- Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osećao na terenu. Nažalost, s time se mučim na manje-više svim mečevima ove godine. Znate, mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi... I onda celo moje telo, znate, počinje u suštini da se urušava – grčevi, bol i... Eto. Leđa su jednostavno popustila na kraju, kao i rame i koleno. Nisam mogao da... Nisam mogao da privedem meč kraju. Bio sam u zaostatku u četvrtom setu. Jednostavno sam se mučio sve vreme, od četvrtog gema meča. Ne želim ništa da oduzmem od njegove pobede. Čestitke njemu, on je sjajan momak, borac, ali ja nisam uživao - rekao je Novak Đoković.

Na pitanje da li postoji način na reši problem sa stomakom, osvajač 24 grend slem titule je rekao:

- Ne znam. Trudim se, čoveče, trudim se. Videćemo.

Kakve pouke izvučete iz poslednjih nekoliko meseci?

- Ne znam, ne bih ulazio toliko duboko trenutno. Samo pokušavam da sagledam šta se zaista dešava i koliko daleko mogu da idem na ovaj način.

Znam da niste tip koji predaje mečeve, ali da li ste razmišljali o tome da odustanete?

- Jesam, jesam, jesam. Ali onda sam osvojio set, pa u trećem... I onda sam bio u fazonu: "Okej, znate, možda postoji šansa." I... da, nisam želeo da predam u četvrtom ili petom setu, već da završim meč.

Prvi put u 20 godina ste izgubili u... prvom kolu. To je prilično luda serija?

- Da, to je dobar rekord, još jedan, ali... Da, ne razmišljam zaista o tome. Znate, naravno da sam veoma ponosan na sva dostignuća iz prošlosti. Sada je sada, sveže sam izašao sa terena i još uvek pokušavam da sredim svoje telo.

A publika? Šta je značilo to što su pokušavali da vas poguraju kroz sve ovo?

- Da, bili su super fini. Mislim... Tako sam zahvalan što sam to iskusio. Kada je u pitanju sam meč i opšti osećaj kako sam se osećao u telu i kako sam igrao... To zaista nije bilo prijatno. Prilično sam prezirao svaki trenutak koji sam proveo na terenu danas. Iz perspektive publike i podrške, bilo je neverovatno, iskreno. Od samog početka su pokušavali da me podignu u važnim trenucima. Veoma mi je žao što nisam pružio partiju kakvu je trebalo ili mogao, ili želeo... Za njih. Ljubav i poštovanje koje su mi pružili na kraju je zaista dodirnulo moje srce.

Samo da nam kažeš kako si sve to preživeo?

- Pa ne znam, nisam preživeo što se tiče poraza, to nisam nažalost preživeo. Dobro, šta je tu je. Ima čovek, kada stavi sve u neku veću perspektivu, ima mnogo, mnogo na tome da bude zahvalan. To je to. To je ono što pokušavam sad sebi da kažem i na šta treba da se usredsredim, ako krenem da pričam o svemu ostalom, neće se dobro završiti - zaključio je Đoković.