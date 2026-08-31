POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, koncert Dina Marlina u Kraljevu otkazan je zbog neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbedno održavanje spektakla.
- Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obaveštavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd. Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za obezbeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.
Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.
Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi. Bezbednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.
(Informer)
Preporučujemo
"OTAC ME JE UPOZNAO SA TIM": Melanija Tramp otkrila šta je obožavala u Sloveniji kad je bila devojčica
31. 08. 2026. u 12:00 >> 12:49
OŽENIO SE BRAT PELIN: Na PZE najavio svadbu, a sada stvarno stao na "ludi kamen" (FOTO)
31. 08. 2026. u 11:29
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)