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POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!

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31. 08. 2026. u 14:46

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Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.

ПОБЕДА НАРОДА: Отказан концерт Дина Мерлина у Краљеву!

Serbia Pictures: Adam Radosavljevic / Alamy / Profimedia, Antonio Ahel/ATA images, Google Maps

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, koncert Dina Marlina u Kraljevu otkazan je zbog neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbedno održavanje spektakla.

- Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obaveštavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd. Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za obezbeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi. Bezbednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

(Informer)

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