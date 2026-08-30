ŠIRENJE TRGOVINSKIH AKTIVNOSTI: Iran i Turska prave zonu slobodne trgovine

IRAN i Turska planiraju da uspostave zonu slobodne trgovine u iranskoj zapadnoj provinciji Hoj, potvrdila je u nedelju iranska novinska agencija IRNA.

Foto: Daniren / Alamy / Profimedia

Plan je predstavio sekretar Vrhovnog saveta Irana za slobodne trgovinske zone Hosein Foruzan, koji je juče posetio ovu provinciju.

On je istakao značajan ekonomski i saobraćajni potencijal Hoja i potvrdio da je okvir za uspostavljanje zone slobodne trgovine već ušao u pravnu proceduru nakon što je dobio odobrenje iranske vlade, prenosi Baha.

Foruzan je naglasio značaj bilateralnih odnosa sa Turskom, navodeći da će okvir biti potvrđen memorandumom o razumevanju.

Takođe je istakao da je razvoj prateće infrastrukture u ovoj oblasti od ključnog značaja za proširenje trgovinske aktivnosti.

(B92)