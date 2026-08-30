SRBIJA JE LIDER U EVROPI PO RASTU MREŽE AUTO-PUTEVA Vučić: Dunavski koridor je ostvarenje sna za istok zemlje

SRBIJA je danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom otvaranja nove deonice Dunavskog koridora.

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- Srbija je danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika i ponosan sam na našu zemlju i na sve što smo uradili u prethodnim godinama. U poslednjih 67 godina nije urađeno ni približno toliko i ljudi vide napredak.

Dunavski koridor je ostvarenje sna za istok Srbije. Želimo da nastavimo dalje od Golubačke tvrđave ka Brzoj Palanci, Majdanpeku, Negotinu i Kladovu i napravimo pravu Dunavsku magistralu, koja će povezati Braničevski i Borski okrug i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma, industrije i dolazak investitora.

Ovo je istorija, ovo su neverovatne stvari za Srbiju. Mnogo toga smo izgradili, ali pred nama je još mnogo posla. Nastavljamo da povezujemo našu zemlju i menjamo je nabolje, za naše ljude i budućnost Srbije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti puštanja u saobraćaj nove deonice Dunavskog koridora - rekao je predsednik Vučić.