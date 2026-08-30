LIBIJA - ZEMLJA SA NAJVEĆOM POTROŠNJOM CRNOG LUKA: Evo koliko po stanovniku godišnje, a evo ko ga najviše proizvodi

PORED toga što se crni luk koristi u raznim specijalitetima i daje specifičan ukus jelima postoje razne zanimljivosti kao što su npr. te da su Egipatski faraoni sahranjivani sa crnim lukom jer se smatralno da luk predstavlja simbol večnosti.

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U Staroj Grčkoj su sportisti i atlete konzumirali ovo povrće jer se smatralo da ono daje izdržljivost, snagu a neretko su pili sok od crnog luka.

U srednjem veku se luk pored upotrebe u kuhinji koristio i u narodnoj medicini za lečenje migrena, gubitka kose ili ujeda zmija.

Crni luk može da pomogne pri lečenju kašlja, prehlade, astme ili bronhitisa.

Zemlja sa najvećom potrošnjom luka je Libija gde se po stanovniku troši i do 32 kg ovog povrća godišnje. Kina proizvodi najveće količine luka tokom godine.

Ljuska crnog luka može se koristiti pri bojenju uskršnjih jaja ili tkanine.

(Baštovanka)