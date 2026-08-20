Ekonomija

KINA NAJVEĆI TRGOVINSKI PARTNER: Nemačkoj raste izvoz, ali i uvoz

Novosti online

20. 08. 2026. u 16:25

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NEMAČKI izvoz porastao je u prvih šest meseci 2026. godine za 3,9 odsto, na 817,8 milijardi evra, dok je uvoz povećan za 4,7 odsto, na 712,1 milijardu evra, objavio je danas nemački statistički zavod Destatis.

КИНА НАЈВЕЋИ ТРГОВИНСКИ ПАРТНЕР: Немачкој расте извоз, али и увоз

Foto: Unsplash/Maheshkumar Painam

Nemačka je tako u prvoj polovini godine ostvarila trgovinski suficit od 105,7 milijardi evra, nešto manje nego u istom periodu prošle godine, kada je iznosio 106,4 milijarde evra.

Kina je ostala najveći trgovinski partner Nemačke, sa ukupnom robnom razmenom od 125,5 milijardi evra, dodaje se u izveštaju. 

Na drugom mestu su Sjedinjene Američke Države sa 123,7 milijardi, a na trećem Holandija sa 109,3 milijarde evra.

(Tanjug)

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