VELIKE VESTI ZA VIŠEČLANE PORODICE U SRBIJI: Država uvodi nove mere podrške za peto i šesto dete, ovo su detalji
DRŽAVA uvodi nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, a u planu su i dodatna povećanja ukoliko to bude motivisalo građane, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje nove finansijske podrške za peto i šesto dete, ističući da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko se pokaže da to predstavlja motivaciju za roditelje da imaju više potomaka.
Ovu veliku vest za višečlane porodice predsednik je podelio tokom posete osmočlanoj porodici Filipović u selu Pejkovac kod Žitorađe, koja trenutno iščekuje svoje peto dete.
"Najveće bogatstvo su deca"
Tokom srdačnog razgovora sa Filipovićima, predsednik je naglasio da ništa nije lepše i važnije od dece.
- Mi ćemo to da gledamo čak i da povećamo. Ako to znači i ako je to dodatna motivacija za ljude da imaju još dece - mi ćemo još da povećamo. Sad će da se uvede i za peto i za šesto dete - izjavio je Vučić.
On je podvukao da su upravo deca najveće bogatstvo svake porodice i celog našeg društva.
Velika ulaganja na jugu
Pored direktne podrške porodicama sa više dece, poseta jugu Srbije donela je i najavu značajnih državnih ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Predsednik Vučić je istakao da će u opštinu Kuršumlija biti investirano ukupno oko devet miliona evra.
Takođe, tokom boravka u Pejkovcu, predsednik je upitao porodicu Filipović šta je još potrebno uraditi i obezbediti u opštini Žitorađa. Domaćini su kao ključnu potrebu naveli izgradnju vrtića, na šta je Vučić odgovorio da ga izuzetno raduje što u ovom mestu ima dece, pa samim tim i stvarna potreba za predškolskom ustanovom.
(Blic Biznis)
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