Ekonomija

ODLUČENO! Minimalac u Srbiji sledeće godine oko 70.000 dinara mesečno

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20. 08. 2026. u 14:59

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VLADA Srbije donela je danas odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.

ОДЛУЧЕНО! Минималац у Србији следеће године око 70.000 динара месечно

Foto: AI Generated/Gemini

To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara.  

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