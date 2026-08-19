PROMENIO SE KURS EVRA: Ako idete u menjačnicu ovo treba da znate
DINAR je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,2767.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,3 odsto.
(Alo)
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