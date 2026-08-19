OŠTRA PORUKA IZ PJONGJANGA: Zapad koristi Ukrajinu za rat protiv Rusije
ZAPAD koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavila je Kim Jo Džong, sestra lidera Severne Koreje Kim Džong Una i šef odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje.
„U Evropi, koja koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i pokušava da nanese strateški poraz Rusiji, zbog nepromišljenih konfrontacionih namera zapadne grupe, produžavanje oružanog sukoba ulazi u još ozbiljniju fazu“, naglasila je Kim Jo Džong.
Prema njenim rečima, poslednji trendovi u međunarodnoj situaciji, koja postaje sve nepredvidljivija i složenija, produbljuju geopolitičke krize u različitim delovima sveta i izazivaju ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice koja teži miru i stabilnosti.
(Sputnjik)
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