ZAPAD koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavila je Kim Jo Džong, sestra lidera Severne Koreje Kim Džong Una i šef odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje.

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„U Evropi, koja koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i pokušava da nanese strateški poraz Rusiji, zbog nepromišljenih konfrontacionih namera zapadne grupe, produžavanje oružanog sukoba ulazi u još ozbiljniju fazu“, naglasila je Kim Jo Džong.

Prema njenim rečima, poslednji trendovi u međunarodnoj situaciji, koja postaje sve nepredvidljivija i složenija, produbljuju geopolitičke krize u različitim delovima sveta i izazivaju ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice koja teži miru i stabilnosti.



Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin saopštio da Ukrajina i njeni evropski saveznici žive u iluziji i maštaju o tome da nanesu Rusiji „strateški poraz“ na bojnom polju. Istovremeno, Putin je istakao da je njihov stav povezan sa nedostatkom objektivnih informacija o stvarnom stanju na frontu.

(Sputnjik)