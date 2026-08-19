Svet

OŠTRA PORUKA IZ PJONGJANGA: Zapad koristi Ukrajinu za rat protiv Rusije

Novosti online

19. 08. 2026. u 19:12

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ZAPAD koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavila je Kim Jo Džong, sestra lidera Severne Koreje Kim Džong Una i šef odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje.

ОШТРА ПОРУКА ИЗ ПЈОНГЈАНГА: Запад користи Украјину за рат против Русије

Foto: Printsrkin/Jutjub/NORTH KOREA NOW

„U Evropi, koja koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i pokušava da nanese strateški poraz Rusiji, zbog nepromišljenih konfrontacionih namera zapadne grupe, produžavanje oružanog sukoba ulazi u još ozbiljniju fazu“, naglasila je Kim Jo Džong.

Prema njenim rečima, poslednji trendovi u međunarodnoj situaciji, koja postaje sve nepredvidljivija i složenija, produbljuju geopolitičke krize u različitim delovima sveta i izazivaju ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice koja teži miru i stabilnosti.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin saopštio da Ukrajina i njeni evropski saveznici žive u iluziji i maštaju o tome da nanesu Rusiji „strateški poraz“ na bojnom polju. Istovremeno, Putin je istakao da je njihov stav povezan sa nedostatkom objektivnih informacija o stvarnom stanju na frontu.

(Sputnjik)

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