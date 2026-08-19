INVESTICIJA OD GOTOVO 4 MILIJARDE DINARA: Pušten u rad modernizovani industrijski kolosek u Rafineriji nafte Pančevo
U RAFINERIJI nafte Pančevo pušten je u rad modernizovani industrijski kolosek, a vrednost ove investicije iznosi gotovo 3,8 milijardi dinara.
Rekonstrukcijom koloseka unapređena je bezbednost, postignut pun kapacitet železničke ranžirne stanice za prijem i otpremu vozova i povećana logistička efikasnost pančevačke rafinerije. Projekat je podrazumevao kompletnu rekonstrukciju, zamenu donjeg i gornjeg stroja postojećih koloseka, kao i dogradnju pet novih.
Pored radova na rekonstrukciji i izgradnji novih koloseka ukupne dužine 9.120 metara, izvršena je i ugradnja 47 novih skretnica i dodatnog dvostrukog ukrštaja. Izvršena je i izgradnja nove platforme za pregled i održavanje vagon cisterni u dužini od 200 metara, sa ugradnjom 24 mobilne pasarele za pristup vagonima, koje omogućavaju bezbedan i siguran rad osoblja. Projekat je obuhvatio i postavljanje pripadajućih elektroinstalacija, kao i kompletnu implementaciju sistema za detekciju gasova, dojavu i gašenje požara, na celom železničkom utakalištu i istakalištu.
U potpunosti je rekonstruisan, zamenjen i dograđen sistem dreniranja i odvodnjavanja atmosferskih voda sa pripadajućim retenzijama, na kojima su ugrađeni novi separatori za prečišćavanje.
Završetak rekonstrukcije industrijskog koloseka, čiji su glavni radovi započeti u februaru 2024. godine, pored usklađivanja tehničkog stanja industrijskog koloseka sa zakonskom regulativom, unapređuje bezbednost i omogućava povećanje dozvoljenog osovinskog opterećenja koloseka, uz mogućnost prijema većeg broja vagon cisterni u Rafineriji nafte Pančevo za utovar i manipulaciju.
„Modernizacija industrijskog koloseka predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u Rafineriji nafte Pančevo. Projekat je bio veoma zahtevan i komleksan, posebno zbog činjenice da su se radovi izvodili bez prekida saobraćaja i bez zaustavljanja procesa prijema i otpreme derivata iz pančevačke rafinerije. Ovom investicijom smo modernizovali infrastrukturu i uskladili je sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima i stvorili uslove za pouzdaniji, efikasniji i fleksibilniji transport naftnih derivata“, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS.
Industrijski kolosek u Rafineriji nafte Pančevo izgrađen je 1968. godine, iste godine kada je rafinerija počela da radi, i predstavlja jednu od ključnih transportnih arterija za otpremu derivata. Železničkim saobraćajem se godišnje otpremi do 14.000 vagona, sa ukupnim obimom od oko 750.000 tona naftnih derivata.
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