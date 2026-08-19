MUKE NA PUTU DO BEOGRADA: Evo šta je delegacija Viktorije doživela na putu do Srbije

Ekspedicija Viktorije Plzenj uz određene poteškoće poletela je danas ka Beogradu na meč sa Crvenom zvezdom u plej-ofu Lige Evrope (četvrtak 20).

Kubeš Slavomír / ČTK / Profimedia

Ekspedicija češkog kluba trebalo je da poleti u 11 časova, ali je zbog tehničkih problema sa avionom i presedanja na drugi let, poletela tek nakon šest sati zakašnjenja.

Portparol kluba Vaclav Hanzlik je još u toku dana za češke medije izjavio da klub "pokušava da pronađe alternativno rešenje" usled novonastalih okolnosti.

"Čekamo na aerodromu dalja uputstva. Pokušavamo da pronađemo alternativno rešenje i činimo sve što možemo da tim što pre odleti do mesta odigravanja utakmice", rekao je Hanzlik.

Postojala je i mogućnost da fudbaleri u Beograd budu prebačeni manjim rezervnim avionom, dok bi ostatak delegacije doputovao naknadno.

Na kraju, problem je rešen i Česi su se, zajedno, ukrcali u avion i sada već sleteli u Beograd.

Zbog problema sa putovanjem gotovo je izvesno da će biti promenjen i planirani program Viktorije u Beogradu. Trening na stadionu "Rajko Mitić" bi trebalo jda bude održan od 19 časova, dok je konferencija za medije trenera Martina Hiskog i jednog igrača zakazana sat ranije.

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(B92.net)