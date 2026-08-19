VODIČ DO NOVE NOVČANE POMOĆI: Proverite ovaj dokument, posebna pravila važe za dijasporu

DRŽAVA je najavila novi krug finansijske podrške namenjen svim punoletnim građanima Republike Srbije.

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U nastavku se nalaze sve neophodne informacije o tome ko ima pravo na pomoć, koji su ključni datumi i kako izgleda proces prijave, sa posebnim osvrtom na državljane Srbije koji trenutno žive u inostranstvu.

Ključni datumi

Početak prijave: Prijavljivanje počinje 7. septembra 2026. godine.

Početak isplate: Prve uplate na račune građana počeće 22. septembra 2026. godine i odvijaće se sukcesivno.

Ko ima pravo na pomoć?

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju svi punoletni državljani Republike Srbije koji poseduju važeću ličnu kartu i prebivalište u Srbiji u trenutku preseka stanja (koji nadležna ministarstva obično definišu neposredno pre početka prijave).

Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći najčešće ne moraju da se prijavljuju, jer se njima novac po automatizmu uplaćuje na račune, dok se ostali građani moraju prijaviti.

Kako izgleda proces prijave?

Prijava se obavlja brzo i jednostavno, elektronskim putem, preko zvaničnog portala Uprave za trezor.

Prilikom prijave, potrebno je uneti sledeće podatke:

- JMBG (Jedinstveni matični broj građanina).

- Broj važeće lične karte.

- Naziv banke u kojoj imate otvoren račun (ili u kojoj želite da vam država otvori namenski račun ukoliko ga nemate).

- Nakon unosa podataka, građani na portalu mogu proveriti status svoje prijave i kasnije status same isplate.

Vodič za državljane Srbije koji žive u inostranstvu

Jedno od najčešćih pitanja jeste da li punoletni državljani Srbije koji žive i rade van granica zemlje imaju pravo na ovu pomoć i kako mogu da dođu do novca.

Odgovor je da, pravo na pomoć imaju i građani u dijaspori, pod uslovom da ispunjavaju osnovne zakonske kriterijume (poseduju državljanstvo Srbije i važeću srpsku ličnu kartu sa prijavljenim prebivalištem u Srbiji).

Ovako izgleda procedura za njih:

Prijava na portal

Građani iz inostranstva se prijavljuju na potpuno isti način – putem portala Uprave za trezor. Za prijavu su im potrebni JMBG i broj važeće lične karte izdate u Srbiji.

Izbor banke i namenski račun

Prilikom prijave, potrebno je izabrati banku u Srbiji.

Ukoliko već imate aktivan dinarski račun u nekoj od banaka u Srbiji, novac će biti uplaćen na njega.

Ukoliko nemate račun u Srbiji, država će vam, na osnovu vaše prijave, automatski otvoriti jednokratni namenski račun u banci koju ste odabrali na portalu (otvaranje i održavanje ovog računa je besplatno).

Podizanje novca

Ovo je korak na koji građani u dijaspori moraju obratiti najviše pažnje. Ukoliko vam je otvoren namenski račun, novac ne možete podići na bankomatima u inostranstvu niti ga automatski prebaciti na stranu banku.

Postoje dve opcije za preuzimanje sredstava:

Lično: Sredstva možete podići lično, na šalteru izabrane banke u Srbiji, uz pokazivanje važeće srpske lične karte.

Preko ovlašćenog lica: Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u Srbiju, novac može podići neko drugi umesto vas. Za to je neophodno da toj osobi date specijalno overeno punomoćje.

Punomoćje možete overiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu (ambasadi ili konzulatu) Republike Srbije u zemlji u kojoj trenutno boravite.

Uz to punomoćje i svoju ličnu kartu, ovlašćeno lice će moći da podigne novac sa vašeg namenskog računa.

(24sedam)