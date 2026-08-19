PUTIN SPREMIO NOVO ORUŽJE: Zašto je ruska raketa S-71M „Monohrom“ izazvala uzbunu na Zapadu?

VELIKO i neprijatno iznenađenje za Zapad i posebno Ukrajinu (pre svega njenu vojsku) predstavlja ruska “pametna” raketa S-71 Monohrom.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ova raketa (S-71M Monohrom, interni razvojni kod Izdelie S-71M) predstavlja jedan od najnovijih ruskih projekata u kategoriji „stelt lutajuće municije / hibridne krstareće rakete”. Razvio ju je KB „Suhoj” (u okviru OAK) radi povećanja taktičkih mogućnosti ruskih vazduhoplovnih snaga.

Raketa je uvela potpuno nov način uništavanja neprijateljskih ciljeva. Ono što je bila prva asocijacija na “ispali i zaboravi” sada je postalo više nego stvarnost. Dovoljno je raketu ispaliti u određenu oblast, a ostalo, putanju i pronalaženje cilja, uključujući i pokretne, preuzima ona sama.

Ono što je posebno “zabolelo” Kijev i Zapad je da raketa ima američki AI čip što potvrđuju izveštaji ukrajinskih vojno-obaveštajnih službi (GUR), a prenose ukrajinski mediji (defence-ua.com). U ostacima nove ruske krstareće rakete S-71M Monohrom pronađen je američki računarski modul Nvidia Jetson Orin.

Ovaj modul, Nvidia Jetson Orin, je izuzetno moćan sistem-na-čipu (SoM) namenjen za obradu podataka „na samoj ivici“ (Edge AI) i koristi se da raketi omogući autonomno prepoznavanje meta u realnom vremenu putem kompjuterske analize video-signala sa optičke/IC kamere rakete. Sa 1024 CUDA jezgra i dedicated Tensor jezgrima, čip pruža snagu potrebnu za poređenje silueta objekata na terenu sa sačuvanom bazom meta bez potrebe za spoljnom vezom ili cloud serverima.

IMUNOST NA ELEKTRONSKO OMETANjE (REB)

Pošto čip omogućava da raketa sama „vidi“ i donosi odluke o korekciji putanje i konačnom udaru, sistem postaje nezavisan od GPS/GLONASS signala.



1. MATIČNI AVIONI (NOSAČI)

Primarni nosač: Raketa je namenski dimenzionisana i dizajnirana tako da staje u unutrašnje spremišnike za oružje (internal weapons bays) lovca 5. generacije Su-57. Preklopna krila i trapezoidni oblik trupa su prilagođeni baš ovim dimenzijama.

Sekundarni nosači: U razvoju je i integracija za bespilotnu letelicu S-70 „Ohotnik”, dok se sa spoljnih nosača (pilona) može lansirati i sa aviona Su-30SM, Su-34 i Su-35S.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

2. DOMET I PROFIL LETA

Operativni domet: Iznosi od 200 do 400 km (zavisno od visine i brzine lansiranja sa aviona-nosača).

Profil leta: Leti na izrazito malim visinama koristeći TERPROM/radarski altimetar za praćenje reljefa – od 20 do 75 metara iznad kopna i svega 5 do 15 metara iznad vodene površine, čime dodatno izbegava radarsko otkrivanje.

Brzine: Krstareća brzina iznosi oko 0,6 do 0,8 Maha (oko 500–600 km/h), uz maksimalnu brzinu do gotovo 1 Maha pred sam udar.

3. KONSTRUKCIJA I „STELT” KARAKTERISTIKE

"Nevidljiva" za radare (EOP/RCS): Trup je napravljen od kompozitnih materijala (stakloplastika i ugljenična vlakna) sa oštrim geometrijskim ivicama. Efektivna površina radarskog odraza iznosi svega 0,007 – 0,01 m², što je čini izuzetno teškom metom za PVO sisteme kratkog i srednjeg dometa.

Pogon: Mali turbomlazni motor TRDD-50 (ili Reynolds R500 u zavisnosti od serije) sa usisnikom vazduha na desnom ili gornjem delu trupa kako bi se smanjio toplotni i radarski otisak.

4. BOJEVA GLAVA I TIP DEJSTVA

Težina: Bojeva glava teži između 150 kg i 250 kg.

Varijante: Može biti opremljena klasičnim fugasno-rasprskavajućim punjenjem (koristeći adaptaciju poznate bombe OFAB-250) ili probojno-kumulativnom glavom za dejstvo po utvrđenim objektima i oklopnim vozilima.

Foto: Tabela

5. RAZLIKA IZMEĐU S-71K I S-71M

Razvijene su dve glavne verzije:

S-71K „Kover” (Tepih): Verzija sa pojednostavljenim navođenjem, namenjena za redovne udare po poznatim stacionarnim metama (baze, skladišta). Nosi se uglavnom na spoljnim nosačima.

S-71M „Monohrom”: Napredna, potpuno avtonomna verzija opremljena kamerama, optoelektronskim senzorima i AI čipom za patroliranje/lutanje u zoni i samostalan lov na pokretne mete. Nosi se unutar samog aviona Su-57 radi očuvanja njegove stelt sigurnosni profil.

REAKCIJA KOMPANIJE NVIDIA I PROBLEM SANKCIJA



1.PRIMARNA NAMENA

S-71M Monohrom (Rusija): Taktičko-operativni lov u realnom vremenu. Deluje kao hibrid krstareće rakete i lutajuće municije (dron-samoubica) koja zahvaljujući AI čipu i optici sama traži i napada pokretne (radari, PVO, oklop) i stacionarne mete.



Storm Shadow / SCALP (UK/Francuska) & Taurus KEPD 350 (Nemačka/Švedska): Strateški i taktički udari po dubini. Primarno su projektovane za uništavanje teško utvrđenih i ukopanih ciljeva (bunkeri, komandni centri, mostovi) pomoću specijalnih dvostepenih penetratorskih glava.



AGM-158A/B JASSM / JASSM-ER (SAD): Precizni udari izvan zone dejstva neprijateljske PVO (Stand-off) po visokovrednim stacionarnim ili slabo pokretnim metama duboko u neprijateljskoj teritoriji.



2.BOJEVA GLAVA

S-71M Monohrom: 150 – 250 kg (lakša bojeva glava, optimatizovana za preciznost, oklopna vozila, plovila i manje objekte).

Storm Shadow / SCALP: 450 kg (BROACH tandem-penetratorska bojeva glava).

Taurus KEPD 350: 481 kg (MEPHISTO pametna tandem-penetratorska glava sa detonacijom u tačno određenom spratu/sloju bunkera).

AGM-158A/B JASSM / ER: 450 kg (WDU-42/B penetratorsko/fugasno punjenje).



Ključna razlika: Zapadne rakete nose skoro dvostruko težu bojevu glavu jer su projektovane za rušenje masivnih betonskih (utvrđenih) objekata, dok je S-71M optimizovana za fleksibilniji lov i manje dimenzije same rakete.



3.AVIONI-NOSAČI I SMEŠTAJ

S-71M Monohrom:

Smeštaj: Prevashodno unutrašnji odeljci (internal bays).

Nosači: Optimizovana za stelt lovac Su-57 i dron S-70 Ohotnik (može i na spoljne nosače Su-34/35).

Storm Shadow / SCALP:

Smeštaj: Isključivo spoljni nosači.

Nosači: Eurofighter Typhoon, Rafale, Mirage 2000, Tornado, kao i modifikovani Su-24M.

Taurus KEPD 350:

Smeštaj: Isključivo spoljni nosači.

Nosači: Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, F/A-18 Hornet, Tornado.

AGM-158A/B JASSM / ER:

Smeštaj: Spoljni i unutrašnji.

Nosači: Spoljni: F-15E, F-16, F/A-18. Unutrašnji: Strateški bombarderi B-1B, B-2 Spirit i B-52H. (Napomena: F-35 koristi JASSM/JASSM-ER isključivo na spoljnim nosačima jer je raketa prevelika za njegove unutrašnje spremišnike).