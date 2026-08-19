U PRITVORU 30 DANA: Saslušani muškarci iz Mionice i Iriga osumnjičeni za otmicu Novosađanina

SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, odredio je pritvor do 30 dana D.E. 42) iz Mionice i J.V. 43) iz Iriga, osumnjičenima za otmicu tridesetdevetogodišnjg muškarca iz Novog Sada, u ponedeljak uveče u Petrovaradinu.

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Ova mera im je, kako je za "Novosti" rekla Sanja Ćetojević, portparol novosadskog Višeg suda, određena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke, a u odnosu na osumnjičenog D.E. i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

- Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda - kaže Ćetojević.

Otmica za koje su sumnjiče D.E. i J.V. dogodila je u ponedeljak uveče u Petrovaradinu oko 22.10 časova, kada je, kako se navodi u saopštenju novosadske policije D.E. u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.

Prema nezvaničnim saznanjima, sve se dogodilo u Ulici Račkog u Petrovaradinu naspram broja 32. Nemile scene na ulici, kada je tridesetdevetogišnjak pokušao da se otrgne i pobegne otmičarima, videli su pojedini stanari oklnih zgrada i odmah su alarmirali policiju, koja je ubrzo potom pronašla i uhapsila osumnjilene.

Teško povređeni tridesetdevetogodišnjak je transportovan u Urgentni centar UKCV, gde je, kako je saopšteno danas iz ove zdtavstvene ustanove operisan. On je primljen sa višestrukim teškim povredama, koje su uključivale frakture kostiju glave i lica.

-Nakon sprovedene kompletne dijagnostike, uključujući i CT pregled, i pružene adekvatne medicinske pmoći, od strane maksilofacijalnog hirurga, postavljena je indikacija za operativno lečenje - naveli su u Službi za osnose sa javnošću u UKCV. - Pacijent je 19.avgusta operisan, nakon čega je hospitalizovan u UKCV, gde se nastavlja njegovo postoperativno lečenje i praćenje zdravstvenog stanja.