ŠKOLA U PEJKOVCU NIJE OBNOVLJANA 56 GODINA: Vučić najavio velika ulaganja u Žitorađe

PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete porodici Filipović u selu Pejkovac kod Žitorađe, da objekat isturenog odeljenja škole u tom selu nije obnavljan od 1970. godine, zbog čega je neophodno ulaganje od oko dva miliona evra za rekonstrukciju.

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- Puno dece ima. U tri kuće 14 dece u ulici i, što bi Filipović rekao, živo selo. Imamo problem što škola nije održavana i nije obnovljeno ništa od 1970. godine, 56 godina niko nije ništa ulagao. To je istureno odeljenje škole u Žitorađi, a Pejkovac je najživlje selo u žitorađskoj opštini i važno selo - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da i zgrada glavne škole u Žitorađi zahteva rekonstrukciju i da je za to takođe potrebno izdvojiti oko dva miliona evra.

Tokom posete, Vučić je upitao zbog čega meštani Pejkovca insistiraju na izgradnji trotoara, a meštani su mu odgovorili da je trotoar važan zbog bezbednosti jer deca sa jednog kraja sela nekoliko kilometara šetaju po asfaltu.

Predsednik Srbije je najavio da će radovi na izgradnji trotoara u Pejkovcu početi brzo.

- To ćemo da krenemo za dan, dva, tri da radimo - rekao je Vučić.

Istakao je da svaka investicija zahteva novac, ali da Opština Žitorađa ne bi mogla sama da zaradi toliki novac.

- Trotoar vam je ulaganje od 25 miliona, dakle 220.000 evra. Za istureno odeljenje škole negde oko dva evra. Za glavnu školu preko dva miliona evra.Sve to vama deluje, kad saberete, nije mnogo, a to Žitorađa ne može da zaradi za 150 godina, tako da morate to sa strane da donosite ako hoćete ljudima da obezbedite život ovde - rekao je Vučić.

Naglasio je da je za investicije u Opštini Žitorađa, koje uključuju i vodovod, potrebno oko devet miliona evra. Istakao je da mu je srećan zbog investicija u Žitorađu jer je to, kako je istakao, predivan kraj, sa vrednim, dobrim i poštenim ljudima.

(Tanjug)

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