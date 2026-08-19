CENA NAFTE PONOVO SKAČE: Tenzije u Ormuskom moreuzu guraju WTI i Brent naviše
CENE sirove nafte porasle su danas pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom moreuzu i tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Cena američke sirove nafte WTI skočila je na oko 85 dolara po barelu, dok je severnomorska nafta Brent takođe poskupela, na oko 91 dolar po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Napetosti u strateški važnom pomorskom prolazu ostaju visoke, a Vašington i Teheran za sada ne pokazuju značajniji napredak ka dogovoru o kontroli Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno ne vode pregovore sa Iranom, niti ih planiraju, potvrdivši istovremeno da američka pomorska blokada ostaje na snazi.
Iako je Tramp ranije tvrdio da je Ormuski moreuz otvoren i da su mine uklonjene, rizici za pomorski saobraćaj i dalje postoje.
Prema navodima britanskih pomorskih vlasti, jedan brod je navodno napadnut prilikom izlaska iz moreuza, pri čemu je došlo do oštećenja mašinskog prostora, a jedan član posade je stradao.
Poremećaji u pomorskom saobraćaju primoravaju proizvođače nafte iz Persijskog zaliva da pronalaze alternativne načine za nastavak izvoza.
Saudijska Arabija je počela da nudi isporuke sirove nafte poreklom izvan područja Ormuskog moreuza, što ukazuje na to da Rijad razmatra mere slične onima koje već primenjuju Ujedinjeni Arapski Emirati kako bi naftu transportovali kroz područje pogođeno poremećajima ili ga zaobišli.
(Tanjug)
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