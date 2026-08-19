Košarka

"PARNI VALJAK" SVE BROJNIJI: Stigao u Beograd i Kajl Olmen (VIDEO)

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 19:20

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Uskoro kreću pripreme Partizana za novu sezonu, a prva prozivka sa trenerom Đoanom Penjerojom zakazana je za 20. avgust, pa novajlije "parnog valjka" stižu u Beograd.

ПАРНИ ВАЉАК СВЕ БРОЈНИЈИ: Стигао у Београд и Кајл Олмен (ВИДЕО)

Abdullah Guclu / AFP / Profimedia

Nakon Vildoze, Hejsa, Pajole i Stivensa sada je u prestonicu Srbije sleteo i Kajl Olmen.

Košarkaš koji poseduje i crnogorski pasoš prošle sezone je izabran u idealnu petorku Evrokupa nastupajući za Turk Telekom, a u sezoni koja uskoro počinje igraće kao igrač Partizana, te se prvi put okušati i u Evroligi.

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