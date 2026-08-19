"PARNI VALJAK" SVE BROJNIJI: Stigao u Beograd i Kajl Olmen (VIDEO)

Uskoro kreću pripreme Partizana za novu sezonu, a prva prozivka sa trenerom Đoanom Penjerojom zakazana je za 20. avgust, pa novajlije "parnog valjka" stižu u Beograd.

Abdullah Guclu / AFP / Profimedia

Nakon Vildoze, Hejsa, Pajole i Stivensa sada je u prestonicu Srbije sleteo i Kajl Olmen.

Košarkaš koji poseduje i crnogorski pasoš prošle sezone je izabran u idealnu petorku Evrokupa nastupajući za Turk Telekom, a u sezoni koja uskoro počinje igraće kao igrač Partizana, te se prvi put okušati i u Evroligi.