MILIONI RADNIH MESTA ČEKAJU RADNIKE: Ukoliko se bavite ovim zanimanjima, lako ćete naći posao "preko grane"

DOK veštačka inteligencija i automatizacija menjaju tržište rada, evropske kompanije i dalje imaju veliki problem - nedostatak radne snage.

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Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Evrope traže milione novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtevaju praktične veštine, tehničko znanje i iskustvo.

Prema analizi kompanije BestBrokers, zasnovanoj na podacima Evrostata i evropske mreže EURES, između aprila 2025. i marta 2026. godine u Evropi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mesta.

Problem je što je veliki broj ovih pozicija nepopunjen.

Milioni radnih mesta čekaju radnike

Evropsko tržište rada ostaje relativno snažno, ali postoje velike razlike između zemalja.

Stopa zaposlenosti je veća od 80 odsto u 11 zemalja. Na vrhu su Malta sa 83,4 odsto i Holandija sa 83,3 odsto, dok je prosek Evropske unije 76,3 odsto.

Posebno se ističe Nemačka. Iako je broj zaposlenih u toj zemlji blago opao, kompanije su tražile radnike za više od 2,4 miliona radnih mesta.

To pokazuje jedan od ključnih problema evropske ekonomije – posla ima, ali nema dovoljno ljudi da ga obavljaju.

Između prvog kvartala 2025. i prvog kvartala 2026. godine, Španija je povećala broj zaposlenih za oko 430.000. Istovremeno, Turska je izgubila oko 392.000 zaposlenih, dok je Nemačka zabeležila pad od približno 32.000.

Starenje stanovništva, odlazak radnika u inostranstvo i sporiji rast pojedinačnih ekonomija dodatno pogoršavaju situaciju.

Ovo su najtraženija zanimanja

Među zanimanjima za koja je oglašeno najviše slobodnih radnih mesta su:

- stručni saradnici u administraciji i kancelarijskim poslovima - 630.033 oglasa

- radnici u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji – 596.701

- Rukovaoci mašina i postrojenja – 522.808

- vozači i operateri vozila – 519.386

- IKT stručnjaci - oko 375.000 slobodnih radnih mesta

Samo ovih pet zanimanja čine skoro tri miliona slobodnih radnih mesta.

Podaci tako pokazuju da evropskoj ekonomiji nisu potrebni samo programeri i stručnjaci za veštačku inteligenciju. Postoji i velika potražnja za radnicima u proizvodnji, industriji, logistici, transportu, održavanju i drugim praktičnim profesijama.

Nemačka posebno traži tehničke radnike

Tehnički radnici su posebno traženi u Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, Češkoj i Rumuniji.

Istovremeno, neke zemlje imaju izražen nedostatak IKT stručnjaka, dok druge pokušavaju da privuku radnike u industriju, građevinarstvo, transport i tehničke sektore.

Za radnike iz zemalja van Evropske unije, ova situacija otvara dodatne mogućnosti, ali zaposlenje često zavisi od stručnih kvalifikacija, poznavanja jezika i pravila za dobijanje radnih dozvola.

Međutim, jedno je jasno: evropskom tržištu rada ne ponestaje radnih mesta - ponestaje ljudi koji bi ih popunili, piše Bizlife.

(Kamatica)